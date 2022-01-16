Кулеба потролив Путіна: нехай "подивиться в дзеркало" і зрозуміє, чому сусіди РФ хочуть в НАТО

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що причиною прагнення України в НАТО є агресія РФ.

В інтерв'ю Bild він зазначив, що Росія протягом десятиліть створювала конфліктний пояс уздовж своїх кордонів і в різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

"Якщо Путін хоче зрозуміти, чому його сусіди прагнуть до членства в НАТО, йому достатньо лише подивитися в дзеркало", - говорить глава МЗС України.

На питання про те, яка його позиція з приводу вимоги Кремля про невступ України в НАТО він відповів: "Я вважаю, що це рішення (членство України в НАТО - ред.) належить виключно Україні і 30 державам-членам НАТО. Україна вже давно прийняла своє рішення. Ми прагнемо до членства в НАТО, про це йдеться в нашій Конституції і в нашій національній зовнішньополітичній стратегії".

Міністр підкреслив, що більшість українців підтримують курс України в НАТО і ця позиція продовжує поширюватися.

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"НАТО - це оборонний альянс, який не змушує жодну країну вступати. Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діяльністю Кремля прагнути до колективної безпеки в НАТО", - додав Кулеба.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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