Боровся за екологію і демократію, а помер за Росію: під Херсоном розірвало російського окупанта

Максим Перевезенцев був фанатом "новоросії" ще з 2014 року.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Під Херсоном ліквідували окупанта Максима Перевезенцева, який в Росії "боровся за екологію і демократію".

Загарбника, який відправився на війну добровольцем, поховали під Єкатеринбургом, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Окупант був ліквідований ще 8 листопада 2022 року, його розірвало на шматки під Херсоном. Але його особистість змогли встановити по ДНК. Перевезенцев на Уралі був відомий тим, що просував громадську ініціативу щодо відновлення всенародних виборів мерів міст Свердловської області і боровся за екологію", - зазначив Комахідзе.

Діяльність Перевезенцева не подобалася як місцевій владі, так і ФСБ/МВС. При цьому окупант ще з 2014 року був запеклим прихильником "новоросії".

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Читайте також: