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Україні потрібна військова допомога без обмежень - Зеленський

24 березня 2022, 13:34

Росія застосовує проти України весь свій арсенал. І найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу, підкреслив президент України.

Зеленський, НАТО
Зеленський звернувся до НАТО і заявив, що Україні потрібна допомога без обмежень / Фото Reuters, instagram.com/zelenskiy_official

Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО.

"Українська армія протистоїть вже місяць в нерівних умовах! І я вже місяць повторюю одне і те саме. Щоби рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень, Росія застосовує проти нас весь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які об'єкти - від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що найстрашніше під час війни - не знати точної відповіді від партнерів на запити про допомогу.

"Україна зверталася до вас за літаками. Щоби ми не втрачали стільки людей. І у вас тисячі бойових літаків! Але нам поки не дали жодного. Ми зверталися за танками. Щоби ми могли розблокувати наші міста, які зараз гинуть - Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, інші. Міста, де Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей і штучно створює голод – ні води, ні їжі, нічого немає там. У вас є не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток всіх ваших танків! Віддати або продати нам", - сказав Зеленський.

"Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками. Ми хочемо вижити! Вижити просто! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей відсоток", - додав президент.

читайте такожЦей період війни увійде в історію як "місяць незламності" - Резніков звернувся до українцівЗеленський уточнив, що Україна не може просто так купити танки і літаки, тому що такі поставки безпосередньо залежать лише від рішення НАТО, від політичних рішень.

"Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати для загальної безпеки в Європі та світі. Але НАТО ще належить показати, що альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно потужне оборонне об'єднання у світі", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди місяця опору України російським окупантам.

За його словами, країна-агресор нічого не знає про народ України і про те, що таке свобода. Російські окупанти думали, що зможуть знищити Україну ще в перші дні вторгнення, але вони помилилися. Президент закликав людей у всьому світі виходити на мітинги на підтримку України.

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