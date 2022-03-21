Китай - глобальна держава: Україна закликала Пекін надати допомогу Києву для завершення війни з РФ

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Україна закликала Китай, який є світовою державою, відіграти важливу роль у пошуку політичного інструментарію вирішення військового конфлікту з Росією. Відносини Києва та Пекіна десятиліттями базуються на взаємній повазі, розумінні і співпраці. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та взаємовигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль в цих зусиллях", - написав глава МЗС України у своєму Twitter-акаунті.

Як повідомляв CGTN, у Китаї назвали два напрямки для врегулювання військового конфлікту РФ і України. Пекін назвав їх під час перемовин глави держави Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом.

Головним пріоритетом у Китаї називають спільне сприяння розвитку діалогу між Києвом та Москвою, оперативне припинення вогню і запобігання жертв серед мирного цивільного населення. Не можна допустити погіршення гуманітарної кризи.

Другим елементом є відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфліктів блоків і побудова збалансованої та ефективної архітектури безпеки в регіоні.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії РФ в Україні, у Пекіна з'явиться можливість стати важливим суб'єктом світової системи безпеки. Це шанс забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити КНР різницю між торгівлею з Росією і західним світом.