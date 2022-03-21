УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Китай - глобальна держава: Україна закликала Пекін надати допомогу Києву для завершення війни з РФ

21 березня 2022, 18:18

Київ поділяє точку зору Пекіна щодо пошуку політичних інструментів вирішення військового конфлікту Росії проти України, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Україна закликала Китай, який є світовою державою, відіграти важливу роль у пошуку політичного інструментарію вирішення військового конфлікту з Росією. Відносини Києва та Пекіна десятиліттями базуються на взаємній повазі, розумінні і співпраці. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та взаємовигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль в цих зусиллях", - написав глава МЗС України у своєму Twitter-акаунті.

Як повідомляв CGTN, у Китаї назвали два напрямки для врегулювання військового конфлікту РФ і України. Пекін назвав їх під час перемовин глави держави Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом.

Головним пріоритетом у Китаї називають спільне сприяння розвитку діалогу між Києвом та Москвою, оперативне припинення вогню і запобігання жертв серед мирного цивільного населення. Не можна допустити погіршення гуманітарної кризи.

Другим елементом є відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфліктів блоків і побудова збалансованої та ефективної архітектури безпеки в регіоні.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії РФ в Україні, у Пекіна з'явиться можливість стати важливим суб'єктом світової системи безпеки. Це шанс забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити КНР різницю між торгівлею з Росією і західним світом.

viber
МЗС України Дмитро Кулеба новини України новини Китаю війна Росії та України
Реклама
Популярне
Замість хліба: рецепт ідеальних цибулевих коржів зі смачною хрусткою скоринкоюЗамість хліба: рецепт ідеальних цибулевих коржів зі смачною хрусткою скоринкою Російські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зернаРосійські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зерна Партизанська війна в "зеленці": чому російським військовим буде непереливки в передмістях КиєваПартизанська війна в "зеленці": чому російським військовим буде непереливки в передмістях Києва Гороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантамиГороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантами Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала терміни поразки армії ПутінаКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала терміни поразки армії Путіна

Останні новини

08:57

Чому палацовий переворот не зупинить війну Росії

08:37

Запуск ракет Кинджал по заходу України - провал наземного наступу РФ - британська розвідка

08:22

Путін скоро помре через зраду: нумеролог назвав терміни та ім'я "Юди"

08:15

Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2022: Скорпіонам – підказки долі, Левам - зміни в житті

07:51

Або Україна вступає до НАТО, або отримує інші гарантії: Зеленський назвав "точку" у війні з РФ

Реклама
07:44

У РФ важко йде злам стереотипів - Подоляк про переговори України та Росії

07:05

"Мистецтво брехати вже не допомагає": у РФ випадково визнали, що у війні з Україною загинули 10 тис. солдатів

06:34

ЗСУ збили льотчика, який летів бомбити Харків: всі його родичі живуть у Запоріжжі

06:32

Зола і річковий пісок замість побутової хімії: як у Росії починають проявлятися "радощі" СРСРПогляд

06:18

Буча і Гостомель - в окупації, не можна дати ворогові перейти річку Ірпінь і піти на Київ - Павлюк

05:38

Прем'єр Ізраїлю може приїхати у Київ для участі в переговорах про припинення вогню в Україні - ЗМІ

05:15

Зеленський не виключив можливість створення нових альянсів безпеки

04:46

Зеленський розповів, як Путін приготував "капкан" для ймовірного початку Третьої світової війниВідео

04:16

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

03:46

Ворог стягує сили для удару по Києву: що відомо про плани окупантів РФВідео

03:33

Війна в Україні: Китай не стане підтримувати жодну зі сторін - BloombergВідео

02:56

"Путіна притиснули до стіни": Байден оцінив удар РФ гіперзвуковими ракетами по УкраїніВідео

02:50

3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання

02:13

Комплекси ППО і дрони-камікадзе: США відправили в Україну нову партію зброїВідео

02:05

Голлівудська актриса прочитала українською мовою вірш Симоненка на підтримку УкраїниВідео

Реклама
01:25

ЗСУ відкинули ворога під Києвом: над Макаровом піднято прапор УкраїниВідео

01:13

Путін не прагне до завершення війни: США разом з Україною пообіцяли удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумська виправдалася за мовчання доньки, яка живе в РФ, про війну в Україні

00:48

Путін змінив тисячу охоронців, кухарів і прислуги через страх отруєння

00:29

Завершення війни, гарантії та рішення щодо Криму з Донбасом: Зеленський назвав умови України

21 березня, понеділок
23:51

Без зустрічі з Путіним незрозуміло, на що готова РФ для припинення війни - ЗеленськийВідео

23:32

Вантаж 200 для Феодосії: ліквідовано підполковника - командира штурмового батальйону окупантівВідео

23:24

Угорщина влаштує блокаду закриття неба над Україною і ембарго на газ з Росії

23:21

"Нехай син Лукашенка воює!": Оля Полякова закликала білорусів відмовитися воювати в УкраїніВідео

23:18

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Путіна: в Офісі президента пояснили ситуацію

23:09

Неймовірно смачна і хрустка закуска з черствого хліба за 10 хвилин: простий рецептВідео

22:46

Ексдиректор ЦРУ назвав причину масового відстрілу генералів РФ в УкраїніВідео

22:17

Гороскоп на квітень 2022 року для Левів: названо найбільш травмонебезпечний і найприбутковіший деньВідео

21:59

Загроза атаки Білорусі: в Україні анонсували створення армії добровольців і повалення ЛукашенкаВідео

21:49

Росія може напасти на Польщу, Варшава готується до такого сценарію - посол

21:36

"Хей, Путін, в Одесі ви - звичайний поц": Коля Серга дотепно підколов президента РФ і окупантівВідео

21:29

"Ідея-фікс": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні проти УкраїниВідео

21:03

США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО - WSJ

21:00

Діалогу РФ і Японії щодо Курил більше не буде: Москва заявила про розрив перемовин з Токіо

20:49

Компроміси на переговорах з РФ: Зеленський анонсував референдум з ключових питаньВідео

Реклама
20:33

Українці з прапорами і закликом "Ні війні" намагалися зупинити пришвартовку яхти Абрамовича у Туреччині

20:22

Затриманий TikTok-"навідник", який злив відео з розташуванням позицій ЗСУ біля ТРЦ RetrovilleВідео

19:54

Прикмети на 23 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Нелюди воюють з дітьми: окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми

19:38

Байки Росії про гіперзвукову зброю: чому метання "Кинджалами" – це окозамилюванняПогляд

19:22

Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту

18:51

Армія України в 7-й раз розбила окупантів Росії у Чорнобаївці

18:38

Гороскоп на квітень 2022 для Раків: переїзд, непередбачена фінансова криза та новий статус

18:38

Україна не виконуватиме ультиматуми Росії – ЗеленськийВідео

18:30

Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, які підтримують РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти