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"Україна зараз у "сірій зоні" між Заходом та РФ": Зеленський закликав НАТО надати літаки і танки

24 березня 2022, 12:30

Уже рівно місяць Росія безкарно руйнує нашу державу на очах всього світу, наголосив український президент.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО на саміті/ Reuters

НАТО має розуміти, що Україна зараз перебуває у "сірій зоні" між Заходом і Росією. Наша держава уже рівно місяць героїчно протистоїть російському вторгненню, і її безкарно руйнують на очах всього світу.

РФ упродовж цього місяця руйнувала не лише мирну країну, а й всю архітектуру глобальної безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Північноатлантичного альянсу у четвер, 24 березня.

"Ми не в Альянсі, не у найпотужнішому оборонному об’єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5-ї статті (Північноатлантичного договору – ред.). Таке відчуття, що ми у "сірій зоні" між Заходом і Росією, але ми захищаємо усі наші з вами спільні цінності. Ми світлі люди. І ми захищаємося вже місяць. Місяць героїчного опору. Місяць найчорніших страждань. Місяць безкарного руйнування мирної країни, а разом з нею – всієї архітектури глобальної безпеки. Усе це – на очах у всього світу", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що за десятки років Росія накопичила чималі військові ресурси – живої сили, авіабомб, ракет тощо. Москва "вкладала шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя", зазначив український президент. Проте Україна зараз мужньо протистоїть РФ – але, на жаль, ціною тисяч життів, зруйнованих міст, мільйонів переселенців.

За місяць війни Росія випустила по українських містах тисячі різних ракет, було скоєно сотні авіанальотів.

"Україна ще 24 лютого просила НАТО допомогти закрити небо у будь-якому форматі, убезпечити наших людей від бомб і ракет. Ми не почули ясної відповіді. Україна не має потужної протиракетної зброї, має значно меншу авіацію, ніж Росія. Тому їхня перевага у небі – це застосування зброї масового знищення. І ви бачите наслідки сьогодні, скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано", – звернувся Зеленський до країн Північноатлантичного альянсу.

читайте такожРосія пригрозила НАТО прямим зіткненням у разі введення миротворців в УкраїнуВін наголосив, що Росія в Україні руйнує все – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. Тому Україні потрібна військова допомога.

За словами глави Української держави, в країн НАТО є тисячі бойових літаків, проте Україні поки що не дали жодного. Також Україна зверталася щодо того, щоб отримати чи купити танки, щоб мати змогу деблокувати свої міста – Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ та інші. Проте наша держава досі не отримала щодо цього чіткої відповіді.

"Це найстрашніше під час війни – не мати чітких відповідей щодо запитів про допомогу", – сказав президент України.

Він наголосив, що Україні ніколи не хотіла цієї війни, і не хоче воювати роками – вона просто хоче врятувати своїх людей.

"Я ні в якому разі не звинувачую НАТО… Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо", – наголосив глава Української держави.

Також він нагадав, що Росія може не зупинитися на Україні, а піти далі проти держав-членів НАТО.

Раніше повідомлялося, що у США секретна група експертів з національної безпеки під назвою "Команда тигрів" опрацьовує можливі сценарії реагування на випадок того, якщо президент країни-агресора Володимир Путін застосує ядерну зброю і нападе не лише на Україну, а й на інші країни.

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