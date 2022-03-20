"Стінгери","Джавеліни", і протитанкові комплекси": Данилов анонсував нову військову допомогу від США

Олексій Данилов / Reuters

Найближчими днями в Україну надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону UA разом.

"Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом будуть на території нашої країни", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що владі України необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково повинна бути країна, у якої є в розпорядженні ядерні ракети.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково повинна бути країна з ядерною зброєю. Поки це Великобританія", - говорить чиновник.