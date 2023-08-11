Україні треба бити по РФ, але її розпад не потрібен США і Китаю – Загородній

Позбавлення Росії виходів до Чорного моря і забезпечення виходу України до кордонів Грузії стало б болючим ударом для країни-агресора, вважає Тарас Загородній.

https://glavred.net/ukraine/ukraine-nado-nanosit-udary-po-rf-no-ee-raspad-ne-nuzhen-ssha-i-knr-zagorodniy-10492519.html Посилання скопійоване

Україна повинна добиватися своїх цілей за рахунок територій Росії - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот соцмережі

Україна повинна завдавати ударів по Росії, щоб на перемовинах був досягнутий компроміс за рахунок російських територій. У розвалі РФ не зацікавлені США і Китай, проте позбавлення країни-агресора виходу до Чорного моря і забезпечення виходу України до кордонів Грузії стане болючим ударом для російської держави. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що успіх України на будь-яких перемовинах залежить від наполегливості Києва. Потрібно наносити удари по території Росії, щоб забезпечити оптимальний для себе результат.

"Все буде впиратися в активність України: чим більше вона буде бити по території Росії, діючи за принципом Аль Капоне "добрим словом і пістолетом завжди можна добитися більше, ніж просто добрим словом", тим більше у неї буде шансів добитися зовсім іншого результату – бойової нічиєї, але за рахунок територій Росії", - зазначив Загородній.

На його думку, США і Китай не зацікавлені в розпаді Росії, проте існує спосіб нанесення серйозної шкоди агресору.

"У нас помилково кажуть, що Російська Федерація повинна розвалитися. Це неправильно, тому що в цьому не зацікавлені ані США, ані Китай. А от позбавлення Російської Федерації виходів до Чорного моря і забезпечення під різними соусами виходу України до кордонів Грузії (Чорноморське узбережжя не повинно бути в руках РФ) буде дуже болючим для Росії, адже так у неї зникне доступ до незамерзаючого порту, і вона втратить можливість маніпулювати іншими", - підкреслив Тарас Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибухи в Москві

10 серпня вночі під Москвою в Одинцово спалахнула сильна пожежа. Сталося загоряння складу одного з житлових комплексів. Очевидці повідомили, що раніше чули вибух.

11 серпня на Карамишевській набережній у Хорошово-Мневниках у Москві прогримів вибух.

З'ясувалося, що впав безпілотник. Окупанти заявили, що нібито збили БПЛА і звинуватили в атаці Київ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що ударів по Москві стає все більше, а їхня географія розширюється.

За його словами, Росія повинна вивести свої війська з території української держави, щоб обстановці в країні-агресорі стала більш спокійною.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, чому Україні потрібно бити по Москві:

Інші новини: