Україні треба бити по РФ, але її розпад не потрібен США і Китаю – Загородній

Україна повинна завдавати ударів по Росії, щоб на перемовинах був досягнутий компроміс за рахунок російських територій. У розвалі РФ не зацікавлені США і Китай, проте позбавлення країни-агресора виходу до Чорного моря і забезпечення виходу України до кордонів Грузії стане болючим ударом для російської держави. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.
В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що успіх України на будь-яких перемовинах залежить від наполегливості Києва. Потрібно наносити удари по території Росії, щоб забезпечити оптимальний для себе результат.
"Все буде впиратися в активність України: чим більше вона буде бити по території Росії, діючи за принципом Аль Капоне "добрим словом і пістолетом завжди можна добитися більше, ніж просто добрим словом", тим більше у неї буде шансів добитися зовсім іншого результату – бойової нічиєї, але за рахунок територій Росії", - зазначив Загородній.
На його думку, США і Китай не зацікавлені в розпаді Росії, проте існує спосіб нанесення серйозної шкоди агресору.
"У нас помилково кажуть, що Російська Федерація повинна розвалитися. Це неправильно, тому що в цьому не зацікавлені ані США, ані Китай. А от позбавлення Російської Федерації виходів до Чорного моря і забезпечення під різними соусами виходу України до кордонів Грузії (Чорноморське узбережжя не повинно бути в руках РФ) буде дуже болючим для Росії, адже так у неї зникне доступ до незамерзаючого порту, і вона втратить можливість маніпулювати іншими", - підкреслив Тарас Загородній.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Вибухи в Москві
10 серпня вночі під Москвою в Одинцово спалахнула сильна пожежа. Сталося загоряння складу одного з житлових комплексів. Очевидці повідомили, що раніше чули вибух.
11 серпня на Карамишевській набережній у Хорошово-Мневниках у Москві прогримів вибух.
З'ясувалося, що впав безпілотник. Окупанти заявили, що нібито збили БПЛА і звинуватили в атаці Київ.
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що ударів по Москві стає все більше, а їхня географія розширюється.
За його словами, Росія повинна вивести свої війська з території української держави, щоб обстановці в країні-агресорі стала більш спокійною.
Дивіться відео, в якому Загородній розповів, чому Україні потрібно бити по Москві:
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