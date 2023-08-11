Стовп вогню і клуби диму було видно за кілометри: під Москвою - потужна пожежа

У країні-агресорі Росії в черговий раз виникла сильна пожежа. Загорівся склад на площі 2 тис. кв метрів в районі ЖК "Одинград".

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Пожежа в Одинцово спалахнула пізно ввечері 10 серпня / Колаж: Главред, фото: Telegram

Пізно ввечері в четвер, 10 серпня, в підмосковному Одинцово спалахнув потужна пожежа - загорівся склад біля одного з житлових комплексів. Стовп вогню та клуби диму було видно за кілька кілометрів.

Як пишуть російські Telegram-ресурси, нібито загорівся склад на площі 2 тис. кв метрів в районі ЖК "Одинград" на Зеленій вулиці.

"Місцеві жителі чули звуки схожі на вибухи. Заграва від вогню та дим видно за кілька кілометрів. На місце виїхали співробітники МНС. Інформації про постраждалих немає", - писали у Мережі.

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Пізніше пропагандисти заявили, що в будівлі, охопленій вогнем, нібито знаходилися склади двох логістичних компаній та організація з прийому сировини. Також там розташовувалися "склади компанії, яка займається торгівлею пивом".

Стовп диму і вогню було видно за кілометри / Фото: Telegram

Через пожежу повністю обвалилася покрівля та перекриття. Також відомо про потерпілого – це місцевий сторож, який, рятуючись від полум'я, стрибнув з 2-го поверху.

Дивіться відео - У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа:

В Одинцово вночі горіли склади / скріншот

Як повідомляв Главред, вгороде Домодєдово Московської області вночі 10 серпня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

9 серпня потужний вибух прогримів у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від столиці країни-агресора ФР. Вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що є частиною військово-технічної компанії "Ростех".

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