"Шойгу, Герасимов! Де гарантії безпеки?": у РФ - істерика через атаку дронів на Москву

Росіяни не розуміють, як дрони могли пролетіти сотні кілометрів російською територією.

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Росіяни звинувачують Шойгу та Герасимова в атаці дронів на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот , t.me/mod_russia

Після нічної атаки дронів на Москву жителі країни-агресора знову переполошилися - вони залишають обурені коментарі в соцмережах. Одні обурюються через діряву російську систему ППО, інші - погрожують ядерним ударом по Україні.

Росіяни не розуміють, як дрони могли пролетіти сотні кілометрів російською територією та звинувачують начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Що пишуть у Мережі:

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"У Москві стає небезпечно. Шойгу! Герасимов! Де гарантії безпеки?"

Скріншот t.me/readovkanews

"Цікаво, чому бпла не були виявлені та знищені одразу при вторгненні в повітряний простір РФ, а ще краще - в суміжному повітряному просторі України? Якщо їх з України запустили, то ці бпла безкарно пролетіли майже 600 км".

Скріншот t.me/readovkanews

"Якщо БПЛА увійшов в зону дії ППО - він з високою ймовірністю буде збитий. Якщо не увійшов - летить далі. Через кожні 20 км поставити ППО немає можливості. Генштаб аналізує та намагається передбачити ймовірні маршрути БПЛА"

Скріншот t.me/readovkanews

"Чому вони з території України долітають до Москви? Що у нас ППО лише в Москві?"

Скріншот t.me/readovkanews

"Наша країна по суті, терпіли"

Скріншот t.me/readovkanews

Традиційно жителі країни-агресора стали вимагати "ударів відплати" по Україні, зокрема і ядерною зброєю:

Скріншот t.me/readovkanews

Скріншот t.me/readovkanews

Атаки дронів на Москву

У ніч на середу, 9 серпня, столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

У ніч на 1 серпня центр Москви також атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ. Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцово та Кубинці.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву та Підмосков'я.

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