У Москві прогримів вибух: над столицею агресора Росії пролетів БПЛА

Над аеропортом Внуково в столиці країни-окупанта Російської Федерації Москві закривали небо, затримувалися вильоти і прильоти рейсів літаків.

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Москву 11 серпня вранці атакував невідомий безпілотник / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У столиці держави-окупанта Росії Москві пролунав вибух. В одному з районів міста, поруч з Карамишинським гідровузлом, впав невідомий безпілотник. Причина падіння БПЛА конкретно не встановлена.

Як повідомив Telegram-канал Mash, вранці, 11 серпня, в Москві, безпілотник літакового типу впав на Карамишевській набережній у Хорошово-Мневниках.

За попередньою інформацією, БПЛА летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів, після чого було чутно вибух. Можливо, спрацювала ППО російських окупантів.

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Кадри безпілотника в Москві 11 серпня

Дим в одному з районів Москви після падіння БПЛА / скріншот Главред

БПЛА атакував Москву -мер

Московський градоначальник Сергій Собянін підтвердив проліт БПЛА над Москвою. Каже, що безпілотник нібито було "ліквідовано ППО".

"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. В результаті роботи ППО його було ліквідовано. При падінні уламків в районі Карамишевскої набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", - сказав Собянін.

У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці безпілотником Москви

У Міністерстві оборони окупантів Росії в черговий раз звинуватили в інциденті Київ, і, як завжди, жодних доказів не надали.

"Сьогодні вдень припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єкту на території Москви", - сказали у агресора.

Вибухи у Москві

Під Москвою в Одинцово вночі 10 серпня спалахнула потужна пожежа. Загорівся склад одного з житлових комплексів. У Мережі написали, що місцеві жителі раніше чули вибух.

Ударів по Москві стає все більше, а Путін, як і раніше, втрачає контроль над ситуацією, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Військова розвідка України закликає Росію вивести війська з України, щоб у країні-окупанті стало безпечніше.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Україні треба бити по Москві, щоб мати сильну позицію на будь-яких перемовинах. Інакше існує ризик, за якого діалог буде не на користь Києва.

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