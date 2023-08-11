У Москві прогримів вибух: над столицею агресора Росії пролетів БПЛА

У столиці держави-окупанта Росії Москві пролунав вибух. В одному з районів міста, поруч з Карамишинським гідровузлом, впав невідомий безпілотник. Причина падіння БПЛА конкретно не встановлена.
Як повідомив Telegram-канал Mash, вранці, 11 серпня, в Москві, безпілотник літакового типу впав на Карамишевській набережній у Хорошово-Мневниках.
За попередньою інформацією, БПЛА летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів, після чого було чутно вибух. Можливо, спрацювала ППО російських окупантів.
Кадри безпілотника в Москві 11 серпня
БПЛА атакував Москву -мер
Московський градоначальник Сергій Собянін підтвердив проліт БПЛА над Москвою. Каже, що безпілотник нібито було "ліквідовано ППО".
"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. В результаті роботи ППО його було ліквідовано. При падінні уламків в районі Карамишевскої набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", - сказав Собянін.
У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці безпілотником Москви
У Міністерстві оборони окупантів Росії в черговий раз звинуватили в інциденті Київ, і, як завжди, жодних доказів не надали.
"Сьогодні вдень припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єкту на території Москви", - сказали у агресора.
Вибухи у Москві
Під Москвою в Одинцово вночі 10 серпня спалахнула потужна пожежа. Загорівся склад одного з житлових комплексів. У Мережі написали, що місцеві жителі раніше чули вибух.
Ударів по Москві стає все більше, а Путін, як і раніше, втрачає контроль над ситуацією, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Військова розвідка України закликає Росію вивести війська з України, щоб у країні-окупанті стало безпечніше.
Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Україні треба бити по Москві, щоб мати сильну позицію на будь-яких перемовинах. Інакше існує ризик, за якого діалог буде не на користь Києва.
Інші новини: