На Хмельниччині вночі лунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

У неділю ввечері російські окупанти запустили ударні безпілотники з окупованого Криму.

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На Хмельниччині працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

У ніч на 4 грудня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибухи.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Facebook про роботу системи ППО.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - повідомив Тюрін.

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Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів-камікадзе "Шахед" поблизу Хмельницького. БПЛА рухалися в напрямку Старокостянтинова.

Ударні безпілотники російські окупанти запустили в неділю ввечері з окупованого Криму. О 2:22 ночі вони долетіли на захід країни, о 3:34 повітряну тривогу оголосили навіть на Закарпатті.

Що кажуть у Повітряних силах

Протиповітряна оборона працювала щонайменше у дев'яти областях України.

"У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ вранці 4 грудня.

До відбиття повітряного нападу було залучено: винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та 18 ударних БПЛА / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в суботу, 2 грудня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування балістичної зброї та закликали жителів залишатися в укриттях. Пізніше голова Дніпропетровської області Сергій Лисак підтвердив ракетний удар РФ по Дніпровському району.

У ніч на 1 грудня РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

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