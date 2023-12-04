На Хмельниччині вночі лунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

У ніч на 4 грудня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибухи.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Facebook про роботу системи ППО.
"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - повідомив Тюрін.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів-камікадзе "Шахед" поблизу Хмельницького. БПЛА рухалися в напрямку Старокостянтинова.
Ударні безпілотники російські окупанти запустили в неділю ввечері з окупованого Криму. О 2:22 ночі вони долетіли на захід країни, о 3:34 повітряну тривогу оголосили навіть на Закарпатті.
Що кажуть у Повітряних силах
Протиповітряна оборона працювала щонайменше у дев'яти областях України.
"У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ вранці 4 грудня.
До відбиття повітряного нападу було залучено: винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Як повідомляв Главред, в суботу, 2 грудня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування балістичної зброї та закликали жителів залишатися в укриттях. Пізніше голова Дніпропетровської області Сергій Лисак підтвердив ракетний удар РФ по Дніпровському району.
У ніч на 1 грудня РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.
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