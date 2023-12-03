РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося: всі подробиці

Загарбники запускали дрони і ракету з території Росії. Українська ППО збила майже всі дрони, крім двох. Також не вдалося збити ракету.

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РФ вночі атакувала Україну ракетою і "Шахедами"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 3 грудня, атакувала територію України 12-ма дронами-камікадзе та однією ракетою Х-59.

Ворожі ударні дрони атакували у кілька хвиль. Вони заходили через окуповані території на півдні. Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки. Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область", – йдеться у повідомленні. відео дня

Більшість "Шахедів" протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі", – зазначили у Повітряних силах.

На Хмельниччині працювала ППО

У Хмельницькій області у ніч на 3 грудня під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", – написав Тюрін.

На Миколаївщині знищили 8 дронів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі було знищено 8 ворожих безпілотників у межах області.

"Вночі, з 2 на 3 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 ворожих БпЛА "Shahed-131/136", – йдеться у повідомленні.

Атаки дронами і ракетами по Україні

У ніч на 1 грудня під час нічної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали про рух ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького. Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що вночі ворог атакував Кропивницький ракетами та дронами. Працювала ППО.

Крім цього, у ніч на 1 грудня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

У ніч на 2 грудня РФ вдарила ракетами по Дніпру. Наслідки ударів уточнюються, територію обстежують рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також повідомлялося, що у ніч на 2 грудня єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині. Окупанти вночі вдарили по Україні 11-ма дронами та однією ракетою. Вдалося збити усе, крім одного дрона.

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