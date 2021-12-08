Україні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміни

Новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися вже наприкінці січня - МОЗ / Getty

Новий спалах коронавірусу в Україні може трапитися вже після новорічних свят. Сплеск захворюваності прогнозується наприкінці січня. Українцям потрібно уважно ставитися до свого здоров'я і дотримуватися профілактичних заходів. Про це заявив головний санітарний лікар країни, заступник охорони здоров'я ігор Кузін.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що новий спалах COVID-19 в країні може статися вже наприкінці січня, після всіх свят.

читайте такожВ Україні змінилися правила карантину - повний перелік заборон"Думаю, що новий сплеск спостерігатиметься вже наприкінці січня. Це завжди пов'язано з сезонними коливаннями інфекцій. Думаю, що саме в цей період поступово почне збільшуватися кількість випадків заражень", - сказав Кузін.

Крім того, заступник міністра охорони здоров'я підкреслив, що людям не слід забувати про циркуляцію епідемії коронавірусної інфекції в Україні. Він радить дотримуватися заходів, спрямованих на запобігання зараження коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 8 грудня, в Україні встановлено 9 371 нових випадків COVID-19. За минулі 24 години госпіталізовано 2 998 осіб. Загинули 450 людей. Видужали 26 804 людини.

Реклама

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими - початку весни. На його думку, влада сподівається, що випадків тяжкого перебігу буде менше через вакцинацію вже 40% українців.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін казав, що влада не планує запускати локдаун в Україні. У разі погіршення епідемічної ситуації карантин посилюватимуть точково. Крім того, COVID-сертифікат для походів до магазину за продуктами поки що не знадобиться.

Главред рекомендує: