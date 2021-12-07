Названо терміни нової хвилі коронавірусу в Україні

Коронавірус буде більш м'яким / Reuters

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прогнозує, що нова хвиля коронавірусу у країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

За його словами, наступна хвиля захворюваності коронавірусом в Україні очікується в кінці зими-початку весни, пише УНІАН.

"Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40% дорослого населення вакцинованого двома дозами. Тому сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами почнеться в кінці зими - початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, у МОЗ закликали громадян зустріти Новий рік в колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації від коронавірусу.

Також раніше Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони вийшли 9 регіонів.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 7 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни. У тому числі захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 467; видужали 22 878 осіб.

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