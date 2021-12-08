Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч

Найбільше хворих на коронавірус виявили в Києві, Донецькій, Полтавській та Київській областях.
Станом на ранок середи, 8 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 371 жителя країни. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали 26 804 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1519;
- Вінницька область - 369;
- Волинська область - 379;
- Дніпропетровська область - 358;
- Донецька область - 723;
- Житомирська область - 187;
- Закарпатська область - 329;
- Запорізька область - 530;
- Івано-Франківська область - 166;
- Київська область - 489;
- Кіровоградська область - 137;
- Луганська область - 147;
- Львівська область - 413;
- Миколаївська область - 305;
- Одеська область - 284;
- Полтавська область - 705;
- Рівненська область - 397;
- Сумська область - 274;
- Тернопільська область - 184;
- Харківська область - 309;
- Херсонська область – 201;
- Хмельницька область - 390;
- Черкаська область - 376;
- Чернівецька область - 122;
- Чернігівська область - 78.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 519 981 осіб;
- одужали - 3 109 423 пацієнта;
- летальних випадків - 89 436;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 160 332.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
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