Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч

За добу з коронавірусом госпіталізували ще майже три тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 8 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 371 жителя країни. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали 26 804 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1519;

Вінницька область - 369;

Волинська область - 379;

Дніпропетровська область - 358;

Донецька область - 723;

Житомирська область - 187;

Закарпатська область - 329;

Запорізька область - 530;

Івано-Франківська область - 166;

Київська область - 489;

Кіровоградська область - 137;

Луганська область - 147;

Львівська область - 413;

Миколаївська область - 305;

Одеська область - 284;

Полтавська область - 705;

Рівненська область - 397;

Сумська область - 274;

Тернопільська область - 184;

Харківська область - 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область - 390;

Черкаська область - 376;

Чернівецька область - 122;

Чернігівська область - 78.

Скільки хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 8 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 519 981 осіб;

одужали - 3 109 423 пацієнта;

летальних випадків - 89 436;

проведено ПЛР-тестувань - 16 160 332.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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