УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч

8 грудня 2021, 08:33
Прослухати новину
Зупинити

Найбільше хворих на коронавірус виявили в Києві, Донецькій, Полтавській та Київській областях.

коронавірус
За добу з коронавірусом госпіталізували ще майже три тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 8 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 371 жителя країни. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали 26 804 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 1519;
  • Вінницька область - 369;
  • Волинська область - 379;
  • Дніпропетровська область - 358;
  • Донецька область - 723;
  • Житомирська область - 187;
  • Закарпатська область - 329;
  • Запорізька область - 530;
  • Івано-Франківська область - 166;
  • Київська область - 489;
  • Кіровоградська область - 137;
  • Луганська область - 147;
  • Львівська область - 413;
  • Миколаївська область - 305;
  • Одеська область - 284;
  • Полтавська область - 705;
  • Рівненська область - 397;
  • Сумська область - 274;
  • Тернопільська область - 184;
  • Харківська область - 309;
  • Херсонська область – 201;
  • Хмельницька область - 390;
  • Черкаська область - 376;
  • Чернівецька область - 122;
  • Чернігівська область - 78.
false
Скільки хворих на коронавірус в Україні станом на ранок 8 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 519 981 осіб;
  • одужали - 3 109 423 пацієнта;
  • летальних випадків - 89 436;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 160 332.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Реклама

Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

Читайте також:

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус новини Коронавірус Київ
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіНаймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в житті Найсмачніша закуска на Новий рік 2022: готуємо запечені млинці з сиром за 20 хвилинНайсмачніша закуска на Новий рік 2022: готуємо запечені млинці з сиром за 20 хвилин Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїДолар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальвації В Україні впали ціни на найпопулярніший фруктВ Україні впали ціни на найпопулярніший фрукт
08:55

РФ через атаку на Україну відключать від світової фінсистеми: США попередили Москву про потужний удар

08:54

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

08:37

У США заявили, що "Північний потік-2" заморозять у разі вторгнення Росії до УкраїниВідео

08:33

Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч

08:28

"Зради" України за океаном немаєПогляд

Реклама
08:23

В Україну увірветься потепління до +15 посеред грудня: синоптик назвала датуВідео

07:18

Маленька доза може заразити багато людей: названо головну небезпеку COVID-штаму ОмікронВідео

07:10

Залякування України і сценарій РФ щодо Донбасу: Ілларіонов заявив про підтримку у Байдена планів ПутінаВідео

06:46

"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через УкраїнуВідео

06:20

Росія ризикує виявити, що вона аж ніяк не Радянський СоюзПогляд

06:10

Військова операція проти України загрожує Путіну поразкою: у Росії пояснили плани КремляВідео

06:10

Чекайте на аномалію: синоптик ошелешив прогнозом з несподіваним феноменомВідео

05:58

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

05:40

Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин

05:10

Закуповуйтеся з розумом: як заощадити на новорічному столі та не розчарувати гостейВідео

04:31

Ідеальна чистота за 20 хвилин: як правильно прибирати кухню

04:15

Померла іспанська актриса - зірка серіалу Просто Марія

04:04

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

03:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

03:45

Дочка Брежнєвої без бюстгальтера позувала на капоті машини

Реклама
03:30

ВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусуВідео

02:42

У Києві скасовують рейси міської електрички: повний списокВідео

02:32

Хто міг стати зоряною героїнею Холостячки замість Злати Огневич - розкрито ім'я головної конкурентки

02:20

Як відчистити духовку: потрібні всього лише підручні засоби і 5 хвилин часу

01:20

Названо незвичайну властивість чаю з м'ятою - ароматний напій допоможе схуднутиВідео

01:05

Долар йде на рекорд: банкір спрогнозував різкий стрибокВідео

00:26

Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинку

00:12

Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07 грудня, вівторок
23:57

Шахтар на останній секунді втратив перемогу в Лізі чемпіонівФотоВідео

23:37

Був на вулиці без паспорта: львівський суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грнВідео

23:15

Які підсумки віртуальних переговорів Путіна і БайденаПогляд

23:10

Нові переговори: Макрон терміново скликає Путіна та ЗеленськогоВідео

22:57

У МОЗ назвали дату введення бустерного щепленняВідео

22:37

Байден терміново зателефонує Зеленському після переговорів з ПутінимВідео

22:26

На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТПВідео

22:19

Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та КремліВідео

22:05

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

21:34

Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі школярки влаштували криваву бійкуВідео

21:31

Трагедія в Житомирі: двох студентів дістали з озера мертвимиВідео

20:53

У Верховній Раді пропонують дозволити вступати в партії з 16 років

Реклама
20:42

Названо терміни нової хвилі коронавірусу в УкраїніВідео

20:38

Байден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в УкраїнуВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніВідео

20:26

Мама залишила немовля одного у ванній: у Харкові працівники "швидкої" витягли дитину з того світуВідео

19:41

Завершилися переговори Байдена і Путіна: про що говорили президентиВідео

19:41

Мерилін Менсон погрожував зґвалтувати 8-річного сина колишньої нареченої

19:33

"Холостяк", МакЅим і поп-іт: Google опублікував ТОП-запитів українців у 2021 році

19:31

Якщо Росія нападе на Україну, США змусять Німеччину зарубати Північний потік-2 - Bloomberg

19:15

Під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчинуВідео

19:14

Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти