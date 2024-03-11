УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україні загрожує "ізраїльський варіант" війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

Яна Ставська
11 березня 2024, 20:49
ЗСУ доведеться створювати "буферну зону", упевнений експерт.
Україні загрожує 'ізраїльський варіант' війни: Жданов оцінив ризики та наслідки
Російсько-українська війна ризикує затягнутися на довгі роки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Гарантії безпеки, що укладаються Україною і країнами Заходу, є механізмом на перехідний період до вступу в НАТО після правової фіксації завершення війни, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Однак, як розповів Жданов в інтерв'ю Главреду, цей перехідний період може тривати скільки завгодно, поки не закінчиться війна.

"Так, цей період може тривати, скільки завгодно. І головна фішка полягає в тому, що юридичного оформлення завершення війни може не бути ніколи. Ось у чому підводний камінь. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991 року, розгромимо російські війська і відновимо свою територіальну цілісність, ніхто не гарантує, що після цього Путін погодиться підписати з нами мирний договір", - зазначив експерт.

відео дня

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ба більше, додав Жданов, можливий й ізраїльський варіант розвитку подій, що включає обопільні обстріли з росіянами через державний кордон.

"Ми створюватимемо буферні зони і відселятимемо цивільних осіб із прикордонних районів, як уже відбувається в Харківській і Сумській областях. І тоді жодні гарантії безпеки взагалі ніколи не вступлять у дію. У такому разі нас не візьмуть і в НАТО, оскільки процедура євроатлантичної інтеграції не запуститься доти, доки не буде документального оформлення закінчення війни", - пояснив він.

Путін не готовий до переговорів "на рівних"

Попри те, що російські високопосадовці на усіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів та поступок й переслідує ціль загарбання усієї України.

"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив російський диктатор в інтервʼю Такеру Карлсону.

В ОП, як і сам Володимир Зеленський, неодноразово підкреслювали, чим небезпечний "мир" на умовах Путіна.

Наступною ціллю для окупації Росії може бути одна з країн Балтії, вважають аналітики, і з ними погоджуються самі представники урядів цих країн. Тоді як французький президент Еммануель Макрон з "миролюбної" риторики перейшов до "войовничої" - одним із перших запропонувавши ввести в Україну війська у разі наступу Росії на Київ чи Одесу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України гарантії безпеки
Реклама

Головне за день

"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"

"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"

22:03 Україна
Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

21:55 Політика
Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

19:39 Україна
Всі головні новини

Популярне

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті 19229

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

Хотів би віддати цю честь Росії : вперше в історії український фільм отримав Оскар 5643

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції 4003

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану 3827

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

Останні новини

21:55

Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскарі: з міжнародної телеверсії "вирізали" перемогу України

21:44

Зеленський дав обережну оцінку ситуації на фронті

21:33

"Не залишиться і сліду": як видалити липку наклейку із нового посуду

21:30

До чаю саме те: шикарний рецепт бабусиних хрустиків на горілці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:49

Україні загрожує "ізраїльський варіант" війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

19:53

Місячний календар на 12 березня: які справи краще відкласти у цей день

19:39

Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

19:32

Скажений вітер та дощ зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Реклама
19:26

Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву

19:24

Папа завжди був проросійським лівакомПогляд

19:20

Коли РФ може масовано вдарити ракетами: експерт назвав небезпечні дати

19:17

"Інакше ця війна не закінчиться": за яких умов Україна зможе бити по РФ

18:52

Макрон несе нісенітницю, війська НАТО не приїдуть в Україну - Жданов

18:47

Світ фантазій кличе: топ-7 найкращих фільмів у жанрі фентезіВідео

18:46

Компанії, що внесли заставу за Пашинського, заборгували Міноборони 364 млн грн - експерт актуально

18:39

"Це зіграє на руку Путіну": Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну

18:32

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

18:26

Оцет не потрібен: як очистити чайник від накипу за 5 хвилин

18:24

Як прибрати прищі на обличчі в домашніх умовах: дієві поради

Реклама
18:11

Треба покласти монети на стіл: примети 12 березня, які принесуть вам гроші

17:50

У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

17:47

РФ виробляє майже втричі більше снарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

17:46

Помилка, яку робить більшість: експерт назвав 5 засобів для миття, що псують підлогу

17:38

Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

17:35

У Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію"

17:26

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі

17:01

"Нічого окрім сліз та болю": Могилевська відреагувала на "Оскар" для "20 днів у Маріуполі"

16:54

Весняна прем’єра: телеканал Бігуді покаже турецький серіал "Заборонений плід"

16:44

"Темпи хороші": Зеленський - про створення потужних укріплень на фронті

16:28

WSJ: Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років

16:27

Про це знають одиниці: як знайти секретну гру в Інстаграм

16:18

Жодної капітуляції України: Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин

16:18

Скільки треба заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації: відповідь нардепа

16:15

Генсек НАТО назвав велику помилку Путіна: "Україна ще ближче до членства, ніж раніше"

16:15

"Підлога буде чиста та блискуча": жінка поділилась геніальним лайхаком

16:09

Люди з інвалідністю можуть отримувати повістки від ТЦК: в ЗСУ пояснили, для чого

15:57

"Про що він думав": у ФРН рознесли скандальні слова Франциска щодо "білого прапора"

15:55

Кейт Міддлтон зробила публічну заяву на тлі скандалу з її портретом

15:36

Алла Мазур розповіла, що її телеграм-акаунт зламали шахраї

Реклама
15:33

Чому в супермаркетах завжди ставлять фрукти й овочі біля входуВідео

15:20

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:15

Денис Казанський. Маріупольці показали якість російського будівництваВідеоблоги

15:01

Чому пітніють долоні: поширені причини та способи вирішення проблеми

15:00

РФ закидає позиції "зброєю останньої надії": в ЗСУ зізнались, про що це свідчить

14:50

Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"Відео

14:45

Орхідеї пишно зацвітуть: фахівці розкрили, що необхідно додавати у водуВідео

14:42

В Україні підвищать вартість бензину і дизеля: на скільки зросте ціна

14:41

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

14:29

"Втратимо країну": актриса Римма Зюбіна засудила деяких українців

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти