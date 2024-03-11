Україні загрожує 'ізраїльський варіант' війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

ЗСУ доведеться створювати "буферну зону", упевнений експерт.

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Російсько-українська війна ризикує затягнутися на довгі роки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Гарантії безпеки, що укладаються Україною і країнами Заходу, є механізмом на перехідний період до вступу в НАТО після правової фіксації завершення війни, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Однак, як розповів Жданов в інтерв'ю Главреду, цей перехідний період може тривати скільки завгодно, поки не закінчиться війна.

"Так, цей період може тривати, скільки завгодно. І головна фішка полягає в тому, що юридичного оформлення завершення війни може не бути ніколи. Ось у чому підводний камінь. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991 року, розгромимо російські війська і відновимо свою територіальну цілісність, ніхто не гарантує, що після цього Путін погодиться підписати з нами мирний договір", - зазначив експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ба більше, додав Жданов, можливий й ізраїльський варіант розвитку подій, що включає обопільні обстріли з росіянами через державний кордон.

"Ми створюватимемо буферні зони і відселятимемо цивільних осіб із прикордонних районів, як уже відбувається в Харківській і Сумській областях. І тоді жодні гарантії безпеки взагалі ніколи не вступлять у дію. У такому разі нас не візьмуть і в НАТО, оскільки процедура євроатлантичної інтеграції не запуститься доти, доки не буде документального оформлення закінчення війни", - пояснив він.

Путін не готовий до переговорів "на рівних"

Попри те, що російські високопосадовці на усіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів та поступок й переслідує ціль загарбання усієї України.

"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив російський диктатор в інтервʼю Такеру Карлсону.

В ОП, як і сам Володимир Зеленський, неодноразово підкреслювали, чим небезпечний "мир" на умовах Путіна.

Наступною ціллю для окупації Росії може бути одна з країн Балтії, вважають аналітики, і з ними погоджуються самі представники урядів цих країн. Тоді як французький президент Еммануель Макрон з "миролюбної" риторики перейшов до "войовничої" - одним із перших запропонувавши ввести в Україну війська у разі наступу Росії на Київ чи Одесу.

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