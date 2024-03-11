РФ виробляє майже втричі більше снарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

РФ за день витрачає на фронті близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна - тільки 2 тисячі.

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У РФ перевага в артилерійських снарядах / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/PiotrZakrzewski, Pixabay/Military_Material

Згідно з аналізом розвідки НАТО, Росія виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських боєприпасів або близько 3 мільйонів на рік.

Водночас США та Європа сукупно можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для надання Україні, пише CNN з посиланням на оцінки розвідки НАТО та джерела.

Незважаючи на те, що США поставили перед собою мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, це менше половини щомісячного виробництва РФ і такі плани наразі недосяжні через блокування виділення Україні 60 млрд доларів допомоги.

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"Те, в чому ми зараз перебуваємо, - це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", - каже один із представників НАТО.

Уточнюється, що країна-агресор РФ за день витрачає на фронті близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна - лише 2 тисячі, а на деяких ділянках співвідношення буває ще гіршим.

Як кажуть у НАТО, на сьогодні російські заводи з виробництва снарядів працюють цілодобово, при цьому в оборонному секторі РФ уже зайнято близько 3,5 млн осіб порівняно з 2-2,5 млн до початку повномасштабної війни.

Крім того, також РФ також імпортує боєприпаси з Ірану, який у 2023 році надіслав Москві 300 тисяч артилерійських снарядів, а Північна Корея вже передала Кремлю мільйони снарядів.

Водночас автори уточнюють, що нарощування російських озброєнь все ще недостатньо для задоволення її потреб.

У зв'язку з цим західні розвідники не очікують, що Росія досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі, додали в CNN.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що Норвегія виділила понад 150 мільйонів доларів на снаряди для армії України. Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Чехія зібрала гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Загалом 18 країн візьмуть участь у допомозі, ініційованій Чехією. Боєприпаси мають бути в Україні найближчими тижнями.

Як повідомлялося раніше, Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років. Водночас аналітики вважають "роздутими" показники самих росіян з виробництва зброї.

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