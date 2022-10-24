Ракетні удари РФ: 86% українців за продовження збройної боротьби - опитування

Наслідки ракетних ударів РФ по Україні / Facebook / UA.National.Police

Незважаючи на масовані ракетні удари РФ, абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 21-23 жовтня.

86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% скоріше погоджуються).

Тільки 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії (6% відповіли, що "швидше" треба перейти до переговорів, а 4% – що потрібно "повністю" перейти до переговорів). Ще 4% не змогли відповісти.

/ kiis.com.ua

Зазначимо, що необхідність продовження боротьби підтримують 88% опитаних на заході України, 89% – в центрі, 86% – на півдні і 69% – на сході.

При цьому серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться, і лише 29% вважають, що потрібно починати переговори, навіть якщо доведеться йти на поступки.

Серед тих, хто відповідав українською, 89% опитаних виступають за продовження боротьби.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що "всенародний біль від втрат і руйнувань не залякує людей, а каналізується"в гнів і злість на ворогів".

"Український народ зберігає потужну єдність і стійкість і готовий продовжувати боротьбу до перемоги", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

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