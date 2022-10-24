УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракетні удари РФ: 86% українців за продовження збройної боротьби - опитування

24 жовтня 2022, 12:59

Абсолютна більшість респондентів відповіли, що Україні потрібно продовжувати збройний опір.

ракетний удар, Київ
Наслідки ракетних ударів РФ по Україні / Facebook / UA.National.Police

Незважаючи на масовані ракетні удари РФ, абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 21-23 жовтня.

86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% скоріше погоджуються).

Тільки 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії (6% відповіли, що "швидше" треба перейти до переговорів, а 4% – що потрібно "повністю" перейти до переговорів). Ще 4% не змогли відповісти.

опитування
/ kiis.com.ua

Зазначимо, що необхідність продовження боротьби підтримують 88% опитаних на заході України, 89% – в центрі, 86% – на півдні і 69% – на сході.

При цьому серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться, і лише 29% вважають, що потрібно починати переговори, навіть якщо доведеться йти на поступки.

Серед тих, хто відповідав українською, 89% опитаних виступають за продовження боротьби.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що "всенародний біль від втрат і руйнувань не залякує людей, а каналізується"в гнів і злість на ворогів".

"Український народ зберігає потужну єдність і стійкість і готовий продовжувати боротьбу до перемоги", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Інші новини:

соціологічне опитування війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:02

"Просто понесло": пропагандист Красовський вибачився за заклики вбивати українських дітей

13:55

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet - розслідування

13:54

"Та ми тебе взагалі не любили": Лоліта прокоментувала цькування Пугачової в РФ

13:43

Свята в листопаді 2022: важливі дати останнього місяця осені

13:40

"Був сином генерала": ЗСУ знищили капітана спецзагону РФВідео

Реклама
13:33

Як економити воду і електроенергію під час прання в машинці: три важливих правилаВідео

13:33

Обіцяв "стояти за Путіна до кінця": на Херсонщині ліквідували прапорщика Саратовського спецназу

13:00

Гороскоп на завтра 25 жовтня 2022: Тільцям - розчарування, Терезам - зміни, Козерогам - обман

12:59

Ракетні удари РФ: 86% українців за продовження збройної боротьби - опитуванняВідео

12:29

Гуркіт і величезний стовп диму: у Новій Каховці прогриміли вибухи після прильотівВідео

12:22

Собчак знову висміяла безглуздий лук Тіни Канделакі

12:10

Ризик підриву Каховської дамби окупантами: Буданов описав два можливі сценаріїВідео

12:03

Jerry Heil написала пісню у прямому ефірі Сніданку з 1+1 з укриття та розповіла, про своє коханняВідео

11:54

Звинуватили чайок: у Росії назвали причину падіння Су-34 в ЄйськуВідео

11:42

Українцям масово відключають електроенергію: яким областям чекати на "блекаут"Відео

11:40

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

11:09

Закликав топити та спалювати українських дітей: у Росії пропагандисти "кинули" свого ж ведучогоВідео

10:55

SpaceX не вимкне Starlink для України навіть при відмові Пентагону платити - МаскВідео

10:52

Favbet Foundation передав пікап батальйону імені Кульчицького

10:36

"Повістку слід чекати всім військовозобов'язаним": українців попередили про нову хвилю мобілізаціїВідео

Реклама
10:22

До кінця року Україна відіб'є Херсон - Буданов

10:10

Президент Мотор Січі Богуслаєв продавав РФ запчастини під час війни: опубліковані телефонні розмовиВідео

09:59

Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під ДонецькомВідео

09:30

"Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єраВідео

09:29

РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - БудановВідео

09:27

"Брудна держава з примітивними конструкціями": Єрмак заявив, що переговорів з РФ не буде

09:23

Не можна зберегти лице Путіна, не втративши власнеПогляд

08:57

Гороскоп на сьогодні 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

08:34

ЗСУ використовують "стратегію корозії": австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

08:30

Як сушити волоські горіхи: "залізні" правила, про які не можна забуватиВідео

08:28

ЗСУ ліквідували російського командира розвідротиВідео

07:45

На Півдні ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ "Зоопарк-1"

07:19

Зупинити допомогу Заходу Україні: в ISW пояснили, навіщо Шойгу поширює фейки про "брудну бомбу"

06:43

Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе - NYTВідео

06:16

Для Путіна і його армії ситуація сьогодні катастрофічнаПогляд

06:10

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

05:43

Сонячне затемнення 25 жовтня: на кого чекає фатальне везіння, а на кого – сила-силенна проблемВідео

03:50

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУВідео

03:21

Моніка Беллуччі в об'єктиві пристрасного француза показала шикарні форми в яскравій сукніВідео

03:20

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

Реклама
02:56

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

02:05

Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубакВідео

01:35

Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику КремляВідео

00:51

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

00:04

Скандальні подробці: чому колишня наречена принца Гаррі кинула його і відмовилася народжуватиВідео

23 жовтня, неділя
23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри БританіїВідео

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти