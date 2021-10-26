Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону

В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей.
Станом на вівторок, 26 жовтня, в Україні ще дві області потрапили в "червону" зону карантинних обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу.
На сьогоднішній день максимальний рівень епідемічних обмежень запроваджений у восьми областях, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
У порівнянні з вчорашнім днем, в "червону" зону потрапили Рівненська І Миколаївська області.
"Червона" зона карантину:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Рівненська область;
- Миколаївська область.
"Помаранчева" зона карантину:
- місто Київ;
- Волинська область,
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
"Жовта" зона карантину:
- Полтавська область;
- Кіровоградська область;
- Закарпатська область;
- Вінницька область.
Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину.
Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них-Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.