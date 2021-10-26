Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зону

В Україні розширили "червону" зону карантину / УНІАН

Станом на вівторок, 26 жовтня, в Україні ще дві області потрапили в "червону" зону карантинних обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу.

На сьогоднішній день максимальний рівень епідемічних обмежень запроваджений у восьми областях, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з вчорашнім днем, в "червону" зону потрапили Рівненська І Миколаївська області.

"Червона" зона карантину:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Одеська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Рівненська область;

Миколаївська область.

"Помаранчева" зона карантину:

місто Київ;

Волинська область,

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

"Жовта" зона карантину:

Полтавська область;

Кіровоградська область;

Закарпатська область;

Вінницька область.

/ moz.gov.ua

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них-Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.