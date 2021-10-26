Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень

В Україні за добу загинули від коронавірусу 734 людини / Фото Reuters

Згідно з даними на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Загинули 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від COVID-19.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 2 939 осіб. Одужали 9 738 людей.

Найбільше випадків зараження діагностовано у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях.

Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика

Госпіталізовано - 2 939 осіб;

Загинуло - 734 людини;

Одужали - 9 738 людей.

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

ПЛР-тести - 61 027;

Тести методом ІФА - 18 233.

Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 49 803

Коронавірус в Україні - статистика за весь час

Захворіло - 2 803 159 осіб;

Одужало - 2 390 112 людей;

Загинуло - 64 936 осіб;

Число ПЛР тестів - 14 082 277.

Коронавірус в Україні 26 жовтня - статистика по регіонах

м. Київ – 1135 випадків;

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1760 випадків;

Донецька область – 1015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1104 випадків;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1255 випадків;

Херсонська область – 1222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

Коронавірус в Україні

За відомостями МОЗ на ранок понеділка, 25 жовтня, діагноз COVID-19 було встановлено у 14 634 осіб. Серед них 999 дітей та 173 медичних працівники. Госпіталізували 3 921 людини. Загинули 330 людей. Одужали 4 598 осіб.

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За попередню добу, 24 жовтня, коронавірус в Україні знайшли у 20 791 людини. Госпіталізовано 5 924 осіб. Загинули 386 людей.

Головний санітарний лікар Ігор Кузин попереджав про те, що держава прогнозує пік захворюваності на коронавірус в Україні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 d країні, який раніше прогнозували на листопад, може трапитися раніше. Ймовірно, ситуація стабілізується не раніше січня наступного року.