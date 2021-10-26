Коронавірус в Україні 26 жовтня: новий антирекорд смертності та понад 19 тисяч заражень

За минулі 24 години з діагнозом коронавірусна інфекція госпіталізовано 2 939 українців.
Згідно з даними на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Загинули 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від COVID-19.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 2 939 осіб. Одужали 9 738 людей.
Найбільше випадків зараження діагностовано у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях.
Коронавірус в Україні 25 жовтня - статистика
- Госпіталізовано - 2 939 осіб;
- Загинуло - 734 людини;
- Одужали - 9 738 людей.
Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу
- ПЛР-тести - 61 027;
- Тести методом ІФА - 18 233.
- Антиген-тести на SARS-CoV-2 - 49 803
Коронавірус в Україні - статистика за весь час
- Захворіло - 2 803 159 осіб;
- Одужало - 2 390 112 людей;
- Загинуло - 64 936 осіб;
- Число ПЛР тестів - 14 082 277.
Коронавірус в Україні 26 жовтня - статистика по регіонах
- м. Київ – 1135 випадків;
- Вінницька область – 394 випадки;
- Волинська область – 555 випадків;
- Дніпропетровська область – 1760 випадків;
- Донецька область – 1015 випадків;
- Житомирська область – 286 випадків;
- Закарпатська область – 255 випадків;
- Запорізька область – 1335 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 787 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 550 випадків;
- Львівська область – 1104 випадків;
- Миколаївська область – 508 випадків;
- Одеська область – 1605 випадків;
- Полтавська область – 889 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 669 випадків;
- Тернопільська область – 413 випадків;
- Харківська область – 1255 випадків;
- Херсонська область – 1222 випадки;
- Хмельницька область – 415 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 689 випадків;
- Чернігівська область – 325 випадки.
Коронавірус в Україні
За відомостями МОЗ на ранок понеділка, 25 жовтня, діагноз COVID-19 було встановлено у 14 634 осіб. Серед них 999 дітей та 173 медичних працівники. Госпіталізували 3 921 людини. Загинули 330 людей. Одужали 4 598 осіб.
За попередню добу, 24 жовтня, коронавірус в Україні знайшли у 20 791 людини. Госпіталізовано 5 924 осіб. Загинули 386 людей.
Головний санітарний лікар Ігор Кузин попереджав про те, що держава прогнозує пік захворюваності на коронавірус в Україні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 d країні, який раніше прогнозували на листопад, може трапитися раніше. Ймовірно, ситуація стабілізується не раніше січня наступного року.