У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун

Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки, наголосивЛяшко.
Стали відомі розклади, за яких в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів країни в "червону" зону карантину, розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них – Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.
"Буде завтра чи післязавтра скликано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прийнято таке рішення", – розповів він в ефірі програми "Свобода слова". За його словами, таким чином вже 13 областей будуть перебувати в "червоній" зоні.
Міністр охорони здоров'я нагадав, що локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки. При цьому Ляшко зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб цього не сталося.
Хронологія карантину в Україні
- 11 березня 2020 року – уряд ввів жорсткий карантин на території всієї держави;
- 12 березня – 11 травня 2020 року – жорсткий карантин в Україні;
- 12 травня – 13 листопада 2020 року – адаптивний карантин;
- 14 листопада – 30 листопада 2020 року – карантин вихідного дня;
- 30 листопада 2020 року – 28 лютого 2021 року – запланований адаптивний карантин;
- 8 січня – 24 січня 2021 року – запланований жорсткий карантин;
- З 25 січня 2021 – загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони;
- З 24 лютого 2021 року – загальнонаціональний карантин з обмеженнями жовтої зони.
- З 7 червня – послаблення обмежень, адаптивний карантин;
- До 31 грудня 2021 року – адаптивний карантин.
- З 22 вересня – вся Україна перейшла у жовту зону.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
В Україні за минулу добу 26 жовтня коронавірусом заразилося понад 19 тисяч осіб. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.
За добу до лікарень через хворобу госпіталізували 2 939 людей, а 734 – померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.