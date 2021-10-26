У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун

Ляшко розповів, коли в Україні введуть локдаун / УНІАН

Стали відомі розклади, за яких в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів країни в "червону" зону карантину, розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них – Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.

"Буде завтра чи післязавтра скликано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прийнято таке рішення", – розповів він в ефірі програми "Свобода слова". За його словами, таким чином вже 13 областей будуть перебувати в "червоній" зоні.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки. При цьому Ляшко зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб цього не сталося.

Хронологія карантину в Україні

11 березня 2020 року – уряд ввів жорсткий карантин на території всієї держави;

– уряд ввів жорсткий карантин на території всієї держави; 12 березня – 11 травня 2020 року – жорсткий карантин в Україні;

– жорсткий карантин в Україні; 12 травня – 13 листопада 2020 року – адаптивний карантин;

– адаптивний карантин; 14 листопада – 30 листопада 2020 року – карантин вихідного дня;

– карантин вихідного дня; 30 листопада 2020 року – 28 лютого 2021 року – запланований адаптивний карантин;

– запланований адаптивний карантин; 8 січня – 24 січня 2021 року – запланований жорсткий карантин;

– запланований жорсткий карантин; З 25 січня 2021 – загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони;

– загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони; З 24 лютого 2021 року – загальнонаціональний карантин з обмеженнями жовтої зони.

– загальнонаціональний карантин з обмеженнями жовтої зони. З 7 червня – послаблення обмежень, адаптивний карантин;

– послаблення обмежень, адаптивний карантин; До 31 грудня 2021 року – адаптивний карантин.

– адаптивний карантин. З 22 вересня – вся Україна перейшла у жовту зону.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу 26 жовтня коронавірусом заразилося понад 19 тисяч осіб. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.

За добу до лікарень через хворобу госпіталізували 2 939 людей, а 734 – померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.