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У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун

26 жовтня 2021, 08:58

Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки, наголосивЛяшко.

карантин, локдаун
Ляшко розповів, коли в Україні введуть локдаун / УНІАН

Стали відомі розклади, за яких в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів країни в "червону" зону карантину, розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них – Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.

"Буде завтра чи післязавтра скликано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прийнято таке рішення", – розповів він в ефірі програми "Свобода слова". За його словами, таким чином вже 13 областей будуть перебувати в "червоній" зоні.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять в "червоний" рівень епіднебезпеки. При цьому Ляшко зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб цього не сталося.

Хронологія карантину в Україні

  • 11 березня 2020 року – уряд ввів жорсткий карантин на території всієї держави;
  • 12 березня – 11 травня 2020 року – жорсткий карантин в Україні;
  • 12 травня – 13 листопада 2020 року – адаптивний карантин;
  • 14 листопада – 30 листопада 2020 року – карантин вихідного дня;
  • 30 листопада 2020 року – 28 лютого 2021 року – запланований адаптивний карантин;
  • 8 січня – 24 січня 2021 року – запланований жорсткий карантин;
  • З 25 січня 2021 – загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони;
  • З 24 лютого 2021 року – загальнонаціональний карантин з обмеженнями жовтої зони.
  • З 7 червня – послаблення обмежень, адаптивний карантин;
  • До 31 грудня 2021 року – адаптивний карантин.
  • З 22 вересня – вся Україна перейшла у жовту зону.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу 26 жовтня коронавірусом заразилося понад 19 тисяч осіб. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.

За добу до лікарень через хворобу госпіталізували 2 939 людей, а 734 – померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.

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