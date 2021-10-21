"Максимально обмежать в'їзд": Ткаченко розповів про наслідки низької вакцинації українців

Через низьку вакцинацію Європа може обмежити в'їзд українцям / Reuters

Через низькі темпи вакцинації в Україні Європа може максимально обмежити в'їзд для наших туристів. Обмеження триватимуть, доки Україна не досягне хоча б близького до європейського рівня вакцинації.

Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у себе в телеграмі. На думку міністра, ще однією стороною вакцинації, яка може мотивувати нарешті убезпечити себе від ковіда – є туризм.

"За часів пандемії це дуже болюча тема. Тисячі, десятки тисяч зірваних поїздок, оскільки країни швидко змінюють правила для в'їзду. І в цьому є логіка. Їхні уряди дбають про безпеку своїх громадян, які підтримують відповідний рівень вакцинації", – зазначив Ткаченко.

Голова Мінкульту для прикладу навів показники вакцинації в Європі, де щеплено близько 70%, в ОАЕ – 98%, та в Україні – 18%. Що, за його словами, вкрай мало. У зв'язку з цим Ткаченко каже, що українських туристів будуть боятися, а тому щоб убезпечити себе Європа може максимально обмежити в’їзд для наших громадян.

ТТкаченко згадав у цьому контексті відомий вислів: "Європа починається з тебе!" і закликав українців робити щеплення від COVID-19.

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ЄС може внести Україну в "червону" зону

Раніше повідомлялося, що ЄС може виключити Україну з переліку країн, які вважаються безпечними для в'їзду в країни блоку, через поширення COVID-19. Втім, у МЗС України переконують, що тотального закриття кордонів не буде.

У разі ухвалення відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.