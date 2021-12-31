Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий Рік - опитування

Українці назвали найбажаніші новорічні подарунки / pixabay.com

Українці розповіли про те, які подарунки хотіли б отримати напередодні 2022 року.

Серед найбажаніших подарунків - романтична подорож, свідчать дані опитування КМІС.

Звернемо увагу, що в попередні роки українці були дуже меркантильні - на першому місці з великим відривом були гроші.

Зазначимо, що українці також не проти отримати в подарунок авто, електроніку та побутову техніку.

Що хочуть українці на Новий Рік:

автомобіль та аксесуари до нього (11,7%);

гроші (10,1%);

мобільний телефон або електронну книгу (9,2%)

побутову техніку (6,6%);

комп'ютер або планшет (5,2%);

туалетну воду, парфуми, косметику (4,4%);

цукерки, квіти (2,7%);

подарунок ручної роботи (2,4%);

Домашня тварина (1,8%);

ялинкову іграшку (1,7%);

ювелірна прикраса (1,4%);

одяг або взуття (1,2%).

/ kiis.com.ua

Додамо, що КМІС провів власне опитування протягом 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Читайте ще: