Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий Рік - опитування

Українці не проти отримати в подарунок авто, електроніку та побутову техніку.
Українці розповіли про те, які подарунки хотіли б отримати напередодні 2022 року.
Серед найбажаніших подарунків - романтична подорож, свідчать дані опитування КМІС.
Звернемо увагу, що в попередні роки українці були дуже меркантильні - на першому місці з великим відривом були гроші.
Зазначимо, що українці також не проти отримати в подарунок авто, електроніку та побутову техніку.
Що хочуть українці на Новий Рік:
- автомобіль та аксесуари до нього (11,7%);
- гроші (10,1%);
- мобільний телефон або електронну книгу (9,2%)
- побутову техніку (6,6%);
- комп'ютер або планшет (5,2%);
- туалетну воду, парфуми, косметику (4,4%);
- цукерки, квіти (2,7%);
- подарунок ручної роботи (2,4%);
- Домашня тварина (1,8%);
- ялинкову іграшку (1,7%);
- ювелірна прикраса (1,4%);
- одяг або взуття (1,2%).
Додамо, що КМІС провів власне опитування протягом 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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Автор: Олексій Тичина