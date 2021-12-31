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Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий Рік - опитування

31 грудня 2021, 12:56

Українці не проти отримати в подарунок авто, електроніку та побутову техніку.

подарунки, Новий Рік
Українці назвали найбажаніші новорічні подарунки / pixabay.com

Українці розповіли про те, які подарунки хотіли б отримати напередодні 2022 року.

Серед найбажаніших подарунків - романтична подорож, свідчать дані опитування КМІС.

Звернемо увагу, що в попередні роки українці були дуже меркантильні - на першому місці з великим відривом були гроші.

Зазначимо, що українці також не проти отримати в подарунок авто, електроніку та побутову техніку.

Що хочуть українці на Новий Рік:

  • автомобіль та аксесуари до нього (11,7%);
  • гроші (10,1%);
  • мобільний телефон або електронну книгу (9,2%)
  • побутову техніку (6,6%);
  • комп'ютер або планшет (5,2%);
  • туалетну воду, парфуми, косметику (4,4%);
  • цукерки, квіти (2,7%);
  • подарунок ручної роботи (2,4%);
  • Домашня тварина (1,8%);
  • ялинкову іграшку (1,7%);
  • ювелірна прикраса (1,4%);
  • одяг або взуття (1,2%).
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/ kiis.com.ua

Додамо, що КМІС провів власне опитування протягом 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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