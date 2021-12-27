Більшість українців не хоче емігрувати - опитування

11% громадян України не проти переїхати жити в іншу країну / УНІАН

Майже половина українців - понад 42% - заявили, що не хоче переїжджати на постійне місце проживання за кордон. При цьому, як свідчать результати дослідження центру Соціальний моніторинг, близько 11% громадян України не проти емігрувати.

За даними соціологів, 42,4% учасників опитування не хочуть залишати Україну. Ще 20,3% українців обрали варіант "скоріше ні" на запитання про можливу еміграцію.

Точно хочуть назавжди покинути Україну і виїхати за кордон 11,6% респондентів. Також 19,5% опитаних обрали варіант "скоріше так".

Ще 6,2% громадян України не змогли визначитися. Вони вибрали пункт "Важко відповісти".

Загальноукраїнське соціологічне опитування населення проводилося в листопаді та грудні поточного року. У ньому взяло участь 10 тисяч респондентів.

Як повідомляв Главред, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.

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