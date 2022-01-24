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Чи задоволені українці тим, куди влада веде країну - опитування

24 січня 2022, 11:29

У грудні, до слова, коли проводилося попереднє опитування, вважали, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку, цілих 60,8% респондентів.

Прапори, українці
Чи задоволені українці тим, куди влада веде країну - опитування / УНІАН

Більшість людей, які проживають в Україні, вважають, що справи в країні просуваються зовсім в неправильному напрямку. Про це говорять результати опитування, який був проведений співробітниками Київського міжнародного інституту соціології 20-21 січня.

Вищевказаної думки дотримується 64,7% респондентів. Водночас вважають, що напрямок справ правильний – 17,6%. У грудні, до слова, коли проводилося попереднє опитування, вважали, що справи рухаються в неправильному напрямку, 60,8% респондентів.

Соціологи КМІС опитали по телефону 1205 респондентів у всіх регіонах України, крім анексованих Росією півострова Крим і окупіровнних районів Донецької та Луганської областей.

читайте такожУкраїнці оцінили ефективність боротьби влади з коронавірусом - опитуванняНагадаємо, раніше повідомлялося - 40,1% українців вважають, що нинішня влада в Україні по суті нічим не відрізняється від попередньої. Про це випливає з опублікованих 1 листопада результатів опитування, яке було проведено Центром Разумкова.

36,2% опитаних думають, що нинішнє керівництво країни гірше своїх попередників. Але при цьому 20,1% респондентів дотримуються думки, що нова влада – краще. Ще 3,6% громадян вагалися з відповіддю на це питання.

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соціологічне опитування новини України
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