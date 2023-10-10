"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

Стали відомі нові деталі про захопленого у полон командира батальйону російських окупантів "Алга" 72-ї бригади РФ в Андріївці Донецької області.
Полоненого командира окупантів звуть Тимур Абдурахманов, йому 33 роки, і він з Дагестану, позивний "Шайтан". Про це розповів командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.
При цьому раніше росЗМІ публікували пропагандистське відео з "Шайтаном", де він називає українців "злом, яке діди не добили".
"Ми говорили про трьох ліквідованих комбатів... по суті і не збрехали. "Ведмідь" і "Авангард" дійсно були задушевні, а "Шайтан" потрапив до нас у полон", - розповідає Кухарчук.
За його словами, в липні місяці, коли 2-а рота штурмувала одну з лісосмуг біля Андріївки, в стрілецькому бою українськими бійцями був ліквідований командир 85 бригади з РФ.
"Мені хотілося б написати що в Росії справи зовсім погані, якщо у них комбати і комбриги мружаться від стрілянини, але... хочу нагадати вам що ми воюємо з однією з найсильніших армій світу і кожна вдала операція дається нам не простою ціною", - додав Кухарчук.
Раніше повідомлялося, що полонений російський комбат розколовся на допиті. В ході допиту полонений окупант розповів, що близько 120 російських військових з його підрозділу втекли з позицій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.
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