"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

Полоненого командира окупантів звуть Тимур Абдурахманов, йому 33 роки і він родом з Дагестану, позивний "Шайтан".

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Тимур Абдурахманов (у центрі) потрапив у полон ЗСУ / t.me/SlipioCkUa

Стали відомі нові деталі про захопленого у полон командира батальйону російських окупантів "Алга" 72-ї бригади РФ в Андріївці Донецької області.

Полоненого командира окупантів звуть Тимур Абдурахманов, йому 33 роки, і він з Дагестану, позивний "Шайтан". Про це розповів командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.

При цьому раніше росЗМІ публікували пропагандистське відео з "Шайтаном", де він називає українців "злом, яке діди не добили".

відео дня

"Ми говорили про трьох ліквідованих комбатів... по суті і не збрехали. "Ведмідь" і "Авангард" дійсно були задушевні, а "Шайтан" потрапив до нас у полон", - розповідає Кухарчук.

За його словами, в липні місяці, коли 2-а рота штурмувала одну з лісосмуг біля Андріївки, в стрілецькому бою українськими бійцями був ліквідований командир 85 бригади з РФ.

"Мені хотілося б написати що в Росії справи зовсім погані, якщо у них комбати і комбриги мружаться від стрілянини, але... хочу нагадати вам що ми воюємо з однією з найсильніших армій світу і кожна вдала операція дається нам не простою ціною", - додав Кухарчук.

Тимур Абдурахманов був "зіркою" на росТБ / скріншот

Раніше повідомлялося, що полонений російський комбат розколовся на допиті. В ході допиту полонений окупант розповів, що близько 120 російських військових з його підрозділу втекли з позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.

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