Українців почали забезпечувати безкоштовними дровами: як отримати

Українців почали забезпечувати безкоштовними дровами / УНІАН

Жителі прифронтових районів ряду областей України почали отримувати безкоштовні дрова.

Почали доставляти дрова та відповідні територіальні громади Дніпропетровщини, повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Зокрема, там деревину вже отримали близько 100 домогосподарств.

Для отримання безкоштовних дров жителям прифронтових областей необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування або військові адміністрації.

У заявці необхідно вказати:

паспортні дані; контактну інформацію; місце проживання.

"У разі втрати документів можна пред'явити будь-який документ, що посвідчує особу, у додатку "Дія". Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вас у двір", – розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може отримати безкоштовні дрова?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перерахував області, мешканців яких забезпечуватимуть безкоштовними дровами:

Донецький;

Дніпропетровський;

Чернігівський;

Харківський;

Сумський;

Херсонський;

Миколаївський;

Запорізький.

Відключення світла в Україні

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