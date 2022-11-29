Українців почали забезпечувати безкоштовними дровами: як отримати

Безкоштовну деревину можуть отримати жителі шести областей.
Жителі прифронтових районів ряду областей України почали отримувати безкоштовні дрова.
Почали доставляти дрова та відповідні територіальні громади Дніпропетровщини, повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Зокрема, там деревину вже отримали близько 100 домогосподарств.
Для отримання безкоштовних дров жителям прифронтових областей необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування або військові адміністрації.
У заявці необхідно вказати:
- паспортні дані;
- контактну інформацію;
- місце проживання.
"У разі втрати документів можна пред'явити будь-який документ, що посвідчує особу, у додатку "Дія". Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вас у двір", – розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Хто може отримати безкоштовні дрова?
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перерахував області, мешканців яких забезпечуватимуть безкоштовними дровами:
- Донецький;
- Дніпропетровський;
- Чернігівський;
- Харківський;
- Сумський;
- Херсонський;
- Миколаївський;
- Запорізький.
Відключення світла в Україні
У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.
Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.
Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.
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