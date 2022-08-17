Запасатись буржуйками та дровами: Львів попередили про можливу зиму без опалення

Українців закликали підготуватися до зими без опалення / Фото ua.depositphotos.com

У Львові взимку можуть з'явитися серйозні проблеми з опаленням та електропостачанням. Людей вже попередили про необхідність запасатись буржуйками, сухим спиртом та дровами. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Він зазначив, що Львів готовий до опалювального сезону, однак, враховуючи війну, статися може будь-що і до цього потрібно бути готовими.

"Ми живемо в часі війни і ви пам'ятаєте кадри лютого-березня, як люди грілися на сході нашої країни. Чи можливі аномальні ситуації у нас тут у Львові? Я думаю, що так. Тому що, коли вдарили російські ракети по трьох підстанціях електропостачання - моментально виникли проблеми", - сказав Андрій Садовий.

У міськраді назвали, що рекомендовано мати вдома:

електрочайник (якщо не буде газу),

світильник на батарейках і додаткові батарейки до нього (якщо не буде електропостачання),

сухий спирт та сірники чи запальнички (якщо не буде газу та електрики, щоб розігріти їжу),

дрова,

буржуйки.

Також слід утеплити вікна, аби не виходило з будинку тепло.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні стартує після 15 жовтня. Дата буде залежати від погодних умов.

Міністр розвитку, громад і територій Олексій Чернишов говорив, що Україну чекає дуже складна зима. Стандартний температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.

Прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону майже на 60%. Київ вже закачав до своїх ПСГ 12,1 млрд. кубічних метри газу. Всього планується накопичити на зиму 19 мільярдів кубометрів палива.

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