Українців масово обманюють з "тисячею Зеленського": як не стати жертвою шахраїв

Українці стають жертвами нової схеми шахраїв / РГ

В Україні шахраї взяли на озброєння нову схему. Махінатори використовують інформацію про виплати грошей за вакцинацію в своїх цілях.

Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, українцям почала надходити розсилка на мобільні телефони з пропозицією про винагороду за COVID-вакцинацію.

У такому повідомленні, як правило, розташоване посилання на сайт, де пропонується ввести дані карти, куди нібито прийдуть гроші. Коли ж ви їх введете, шахраї знімуть все, що є на цій карті, ще й можуть спробувати оформити кредити.

"Виплата COVID-19" - таку нову схему придумали винахідливі шахраї. Вам приходить повідомлення про виплату на кілька тисяч гривень. Все, що потрібно зробити, перейти за посиланням, заповнити особисті дані та реквізити банківських карт", - попередили українців.

Щоб убезпечити себе від втрати грошей візьміть за звичку перевіряти всю інформацію, яка приходить до вас. Особливо, якщо вона − від невідомих джерел. Хочете ви отримати виплати за вакцинацію – пошукайте інформацію про те, як саме вони будуть відбуватися. Якщо не сходиться з тим, що вам прислали в розсилці – ігноруйте такі повідомлення, додали в банку.

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Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

У Раді по-різному відреагували на "тисячу Зеленського". Так, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що ініціатива президента з виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. Також, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані".

Екс-спікер Ради Дмитро Разумков ж вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання над людьми. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

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