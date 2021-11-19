Тисяча від Зеленського: Шмигаль пояснив, як вакциновані жителі сіл і пенсіонери отримають гроші

Як каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він поки не може конкретно сказати, скільки буде витрачено коштів на цю програму з державного бюджету.
Кабінет Міністрів веде розробку пропозицій з приводу того, як вакциновані жителі сіл і пенсіонери зможуть використати тисячу гривень, яку з 19 грудня почнуть виплачувати за програмою президента Володимира Зеленського. Про це 19 листопада з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Використання даної можливості в селах, а також українськими пенсіонерами, зараз доопрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції урядом будуть озвучені і представлені суспільству", - зазначив він.
Крім того, Шмигаль заявив, що поки не може конкретно сказати, скільки буде витрачено грошових коштів на цю програму з державного бюджету. Цього року буде закладено три мільярди, а на початку наступного – ще три мільярди. У міру необхідності будуть додані всі необхідні кошти, підсумував прем'єр.
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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.
У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.
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