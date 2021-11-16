"Не примусять і за $50 000": нардеп-"слуга" розкритикувала "тисячу Зеленського"

У Раді по-різному відреагували на" тисячу Зеленського " / УНІАН

Нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила про категоричну відмову від вакцинації проти коронавірусу. Вона не хоче робити щеплення навіть за 50 тисяч доларів, не те, що за тисячу гривень, яку пообіцяв Володимир Зеленський всім вакцинованим.

У кулуарах парламенту нардеп повідомила журналістам, що, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані". Богуцька вважає, що МОЗ "принижує людей, які перехворіли та володіють імунітетом".

Відповідаючи на питання, чи планує вона вакцинуватися в майбутньому, оскільки "кількість антитіл з часом знижується", Богуцька сказала, що COVID-19 нібито "не вивчений" – і ніхто поки не знає, якої сили й тривалості імунітет проти коронавірусу. Нардеп переконана, що коронавірус незабаром стане в Україні рядовою вірусною інфекцією,

"Тисячу Зеленського" розкритикував й ексспікер Ради Дмитро Разумков. Ексспікер парламенту вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання з людей. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

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Речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.