Людина згоріла живцем: росіяни жорстоко обстріляли Харківщину

Російські окупанти обстріляли Куп'янськ зі ствольної артилерії.

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Російські окупанти жорстоко обстріляли Куп'янський район Харківщини / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти жорстоко вдарили по Куп'янську Харківської області. Ворог обстріляв місто з артилерії. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару одна людина загинула, ще один чоловік був поранений. Після влучання снаряда спалахнув цивільний автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та магазин.

"Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка", - заявив Синєгубов. відео дня

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни вдарили по Куп'янську зі ствольної артилерії. Ворожий снаряд вдарив прямо біля цивільної машини, через що автівка загорілась. Водій не зміг вибратись з палаючого авто, він згорів живцем. Поки його особу встановити не вдалося.

"Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень. Отримав поранення 66-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Росіяни також атакували селище Григорівка Куп'янського району. Вони вдарили по населеному пункту керованою авіабомбою. Внаслідок цього було пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Ракетні удари по Україні

21 січня стало відомо про те, що Росія атакувала Україну ракетами. Потужні вибухи прогриміли у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Українські повітряні сили змогли збити під Дніпром керовану авіаційну ракету Х-59.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала про те, що росіяни економлять один із видів ракет - "Калібр".

Водночас згодом стало відомо про те, що РФ може атакувати Україну ракетами вже найближчим часом. Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі, які можуть здійснити запуск ракет "Калібр". Нині рівень ракетної загрози підвищений.

21 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за день РФ обстріляла більше 100 населених пунктів у 9-ти областях. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі. Найжорстокіші удари були завдані по Донецькій області.

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