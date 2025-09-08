Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

Для призупинення нарахувань необхідно особисто подати заяву та надати необхідні документи.

Власників зруйнованих будинків звільнять від рахунків за транспортування газу

Газова пільга для жителів трьох районів Дніпропетровської області

Жителі Дніпропетровської області, чиї будинки зазнали значних руйнувань через бойові дії, можуть на певний час не сплачувати за послуги з транспортування газу. Пільга стосується мешканців Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів. Про це повідомили в Дніпропетровській філії компанії "Газмережа".

Хто має право на пільгу?

Звільнення від нарахувань отримають власники будівель, що стали непридатними для життя, або там, де зафіксовані аварійні пошкодження газових мереж.

Як скористатися правом на звільнення?

Щоб зупинити нарахування, необхідно:

особисто звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів;

подати заяву, паспорт і реєстраційний номер платника податків;

надати акт обстеження житла.

Такий акт складає аварійна служба "Газмережі" після виїзду на виклик за номером 104. Фахівці перевіряють стан будинку, усувають небезпеки та документально підтверджують пошкодження. Саме цей документ і є підставою для призупинення нарахувань.

Після подання заяви та отримання підтвердження власники пошкоджених будинків більше не отримуватимуть рахунки за доставку газу, до моменту повного відновлення житла та підключення до газових мереж.

Компанія підкреслює, що це тимчасовий захід. Після ремонту будинку та відновлення газопостачання клієнтам потрібно повторно звернутися до "Газмережі" з підтверджувальними документами для поновлення нарахувань.

Таке рішення має на меті зменшити фінансовий тягар для людей, які втратили житло або постраждали від аварій, і дати їм змогу сконцентрувати ресурси на відбудові.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні набули чинності нові правила оплати за електроенергію. З кінця липня 2025 року бізнес тепер платить більше за електрику, яку споживає у вечірній час.

Ціна на газ для населення залишиться без змін як мінімум до квітня. Однак кінцева сума в платіжках може відрізнятися для різних областей.

Водночас, експерти попереджають про можливе виникнення заборгованості за газ у деяких громадян і надають поради, як цього уникнути.

