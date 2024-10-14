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Не омине і тих, хто за кордоном: чоловіків до 25 років ставитимуть на облік без візиту до ТЦК

Руслана Заклінська
14 жовтня 2024, 10:16
2007
Молодих людей віком від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг", розповіли в ТЦК.
Не омине і тих, хто за кордоном: чоловіків до 25 років ставитимуть на облік без візиту до ТЦК
Чоловіків від 16 до 25 років автоматично внесуть до реєстру "Оберіг"/ Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Чоловіків від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг". Хлопців до 25 років, які перебувають за кордоном, також ставитимуть на військовий облік без проходження медичної комісії. Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП посилаючись на постанову Кабміну №932.

Постанова дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це означає, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без потреби особисто відвідувати територіальні центри комплектування та проходити медичну комісію. Інформація про них буде автоматично збиратися з державних реєстрів, що суттєво зекономить час як для працівників ТЦК, так і для призовників.

Оновлені дані про чоловіків віком від 16 до 60 років надходитимуть з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Донецький ТЦК наголосив, що це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою, а також виправити помилки в персональних даних.

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"Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном", - пояснили у ТЦК.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, перевірятиметься через співпрацю з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить ймовірність помилок під час перевірки.

'Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном", - наголосили у ТЦК.

Обновление данных инфографика
Оновлення даних / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Військовий облік українців - головне

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і не оновили свої військово-облікові дані в ТЦК, не зможуть отримати або відновити водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб. Це обмеження ввів Кабмін для підтримання мобілізації під час воєнного стану.

Також 26 вересня Міністерство оборони України запропонувало запровадити онлайн-форму постановки призовників на військовий облік через електронну ідентифікацію. Зокрема, планується впровадження сервісу "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста" для отримання персоналізованих даних.

Також пропонується скасувати військово-лікарські комісії та медичний огляд під час взяття на облік.

Як повідомляв Главред, юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на первинний військовий облік. Начальник мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало зазначив, що юнаки приписуються до призовної ділянки через навчальні заклади.

За його словами, основна приписка відбувається з листопада по грудень. Після проходження військово-лікарської комісії їм видається приписне свідоцтво, а дані вносяться до бази "Оберіг".

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