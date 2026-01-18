В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

Через обстріли окупантів планові графіки відключень більше не актуальні для частини областей.

Аварійні відключення діють на Полтавщині і Сумщині / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії

Без світла залишилися Полтавська та Сумська області

ГАВ введено для 1-5 черг

Вранці неділі, 18 січня, у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися споживачі в Полтавській та Сумській областях. Про це повідомили Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

О 08:10 ранку за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень (ГАВ) почали діяти у Сумській області. Обмеження запроваджено для споживачів 1-5 черг.

Водночас енергетики ввели ГАВ для 1-5 черг на Полтавщині. Причиною аварійний відключень є пошкодження енергосистеми внаслідок атаки РФ.

Енергетики наголошують, що під час дії аварійних відключень заздалегідь оприлюднені погодинні графіки не діють. Черга при ГАВ відображається на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за адресою чи номером особового рахунку.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Що планує атакувати РФ - дані розвідки

ГУР МО України попередило, що Росія може атакувати стратегічні енергопідстанції України, які забезпечують роботу АЕС, щоб примусити країну до неприйнятних капітуляційних умов. За даними розвідників, Кремль прагне зупинити підтримку України та залякати Захід.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - зазначили в ГУР.

Станом на середину січня 2025 року РФ провела розвідку десяти таких об’єктів у дев’яти областях.

Ситуація в енергосистемі України - новини за темою

Нагадаємо, Укренерго повідомило, що 18 січня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промисловості через наслідки російських атак на енергооб’єкти, повідомили в "Укренерго". Водночас ситуація може змінюватися протягом дня.

Також у Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 50 будинків, міські служби працюють 24/7 для відновлення інфраструктури. Електроенергію подають по графіку: близько 3 годин зі світлом і 10 без, локальні аварії усувають енергетики.

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по енергетиці України. За його словами, оптимістичний - без атак і відновлення роботи, реалістичний - нові удари ускладнять відновлення й гірший - повне руйнування генерації до кінця зими, через що великі міста, зокрема Київ, можуть перестати функціонувати.

