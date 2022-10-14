"Українцям не страшно": Мережу "порвало" відео з 9-річним Аскольдом про бомбардування РФ дитячого майданчика

Ракетний терор РФ у Києві / Facebook/UA.National.Police

Після терористичного удару РФ, в результаті якого ракетами були обстріляні мирні міста України, в Києві загинули 5 людей, 51 постраждав. При цьому окупанти прицільно знищили дитячий майданчик у центрі Києва.

Дев'ятирічний українець Аскольд розповів про обстріл дитячого майданчика в парку Шевченка в Києві німецькому телеканалу Das Erste.

Хлопчина розповів журналістам про те, що на місці його улюблених гойдалок тепер воронка від ракети.

"Я ніколи не думав, що таке станеться... що ці гойдалки вибухнуть. Мені не страшно, тому що я – українець, а українцям нічого не страшно. Я вже й не таке бачив. Коли я їхав у Бучу, бачив прострілені будинки, церкву, пробиту кулями...", - сміливо сказав Аскольд.

Коментар юного киянина викликав бурю захоплення в Мережі:

"Цей хлопець більший чоловік, ніж більшість наших політиків";

"За ними, такими дітьми, наше майбутнє";

"Кацапи, кого ви там зібралися підкорити?";

"Це майбутнє української незламної нації";

"Пацан сміліше ніж деякі Європейські політики", - пишуть в коментарях користувачі.

9-річний Аскольд розповів, чому не боїться бомбардувань РФ / скріншот

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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