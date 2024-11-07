Нічний удар по Україні: у двох областях почалися аварійні відключення світла

Внаслідок ударів окупантів були пошкоджені енергомережі.

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В одній з областей почалися аварійні відключення світла/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Після удару країни-агресорки Росії по Україні в ніч на четвер, 7 листопада, були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Житомирській області.

Про це повідомило "Житомиробленерго". У компанії зазначили, що світло вимикатимуть у трьох районах області.

"В зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зараз відбувається усунення пошкоджень, щоб аварійні відключення можна було відмінити.

"Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом", – наголосили в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок удару російських дронів по енергооб’єкту на Житомирщині були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області. У компанії наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 листопада вночі та вранці Київ був під атакою дронів. У Печерському, Оболонському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах міста впали уламки ворожих дронів.

Також раніше повідомлялося, що Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ. Відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Є пошкодження будівель у шести районах столиці.

Крім цього, через удар росіянами КАБами по Сумщині загинула 33-річна працівниця АЗС, ще одна жінка – 53-річна працівниця "Укрзалізниці" – зазнала поранень. За даними ОВА, було пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, АЗС знищено вщент.

В Одесі внаслідок атаки російських дронів пошкоджено житлову 11-поверхівку. Уламками посікло фасад, винесло вікна цього будинку, а також двох сусідніх п'ятиповерхівок. Пошкоджено 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння), постраждав 30-річний чоловік.

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