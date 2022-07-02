Україна здатна поставити РФ на коліна військовим шляхом - політолог

Україна здатна поставити РФ на коліна військовим шляхом / Фото УНИАН

Україна здатна поставити Росію на коліна військовим шляхом. Це доводить контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині. Про це заявив політолог Микола Давидюк, повідомляє 24 канал.

Він заявив, що українським сценарієм є не "збереження обличчя Путіна", а звільнення територій.

"І на мою думку, якщо ми подивимось на вчорашні успіхи – Зміїний, кілька звільнених сіл на Херсонщині та Харківщині, то це нам вказує на те, що Україна здатна військовим шляхом поставити на коліна Росію",– сказав Микола Давидюк.

Політолог вважає, що апетити росіян зростатимуть після кожної демонстрації слабкості.

"Якщо вже навіть беззбройна Фінляндія пішла до НАТО, то Японія і Китай вже точно дивляться на Росію, як на потенційну жертву, яку вони будуть розривати", – додав політолог.

Давидюк наголошує, у цій війні не слід вестись на пропозиції союзників ворога.

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Війська Росії під ударом ЗСУ вийшли з острова Зміїний

В оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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