США доставили в Україну два літаки з Javelin

США доставили в Україну уже 15 літаків з військовою допомогою/ Facebook Олексій Резніков

В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Наша держава отримала від США, зокрема, нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України", написав очільник Міноборони.

Вага вантажу, яка прибула до України двома літаками, загалом становить близько 130 тонн.

Станом на сьогодні Україна отримала уже 15 літаків з військовою допомогою від США загальною вагою понад 1200 тон.

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Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що передасть Україні ракети для кораблів для захисту від Росії на морі. Держави уже підписали військових угод на 2 мільярди доларів. Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Крім цього, раніше Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і 2 тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози повномасштабного вторгнення РФ. Українські бійці уже розпочали інтенсивну підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Британія.

читайте такожПентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу УкраїніТакож раніше збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Партія містила нелетальне обладнання. В літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.

Окрім цього, посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що найближчими тижнями Естонія відправить в Україну вироблені в США протитанкові ракетні комплекси Javelin. Посол уточнив, що йдеться "про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".

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