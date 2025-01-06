'Стоїть із голим задом': Зеленський смачно припечатав Путіна

Переговори з РФ про завершення війни можна вести з позиції сили, впевнений Володимир Зеленський.

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Путін занадто далекий від цивілізованого світу

Переговори з РФ можна вести з позиції сили

Диктатор РФ Володимир Путін надто далекий від цивілізованого світу, про що свідчить його інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він вдарився в історію стародавніх племен, заявив президент Володимир Зеленський.

"Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голим задом і розповідає про племена!.. Усім здається, ось зараз ми їх подружимо. Як ви можете? До чого тут "подружимо"? Він (Путін, - ред.) інший. Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт", - наголосив він в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Президент переконаний у тому, що переговори з Путіним про завершення війни можна вести з позиції сили з метою примусу РФ до миру.

Глава держави також порівняв Путіна з Волан-де-Мортом - персонажем серії книг про Гаррі Поттера, антигероєм, імені якого не можна вимовляти.

Водночас лунають голоси про те, що Путіну замість ізоляції "пропонують виходити на світло, суб'єктизуватися", додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що в переговорах України і РФ посередником може стати Китай. Ідею Дональда Трампа щодо залучення Китаю в Білому домі не вважають божевільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення - продовжувати війну чи вести переговори про мир. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше глава ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України, повідомляв Главред.

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