Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

Журналіст стверджує, що колишній держсекретар Блінкен нібито був головним ініціатором замаху.

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Карлсон заявив про нібито підготовку вбивства Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

Карлсон озвучив звинувачення на адресу адміністрації Байдена

Жодних доказів журналіст не надав

Американський журналіст Такер Карлсон стверджує, що колишній держсекретар США Ентоні Блінкен робив усе для того, щоб почалася справжня війна, а адміністрація колишнього президента США Джо Байдена нібито намагалася вбити російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав у розмові з журналістом Меттом Таїббі, опублікованій у понеділок, 27 січня.

За словами Карлсона, колишній держсекретар нібито робив усе можливе, щоб прискорити війну між США і Росією, за допомогою "вбивства Путіна".

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"Тоні Блінкен так сильно просував ідеї справжньої війни, через вбивство Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена - вони намагалися вбити Путіна", - сказав він.

При цьому Карлсон не надав жодних конкретних доказів або подробиць щодо ймовірної організації спроб замаху на російського лідера.

За його словами, адміністрації колишнього президента США був необхідний хаос як "захисний екран".

Дивіться відео - Такер Карлсон заявив про нібито підготовку вбивства Путіна адміністрацією Байдена:

Нагадаємо, раніше Карлсон приїхав до Москви і розкритикував адміністрацію експрезидента США Джо Байдена за відсутність каналів зв'язку з Росією та зазначив, що більшість американців не мають доступу до альтернативної інформації.

Також журналіст заявив, що його команда впродовж року намагалася провести інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Журналіст стверджує, що переговори були зірвані американським урядом і посольством США в Києві.

"Ти можеш говорити з CNN, але ти не можеш говорити з нами", - так, за твердженням Карлсона, було сказано Зеленському.

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, в якому серед іншого назвав умови для перемир'я з Україною.

За словами російського міністра, Кремль готовий вести переговори на основі Стамбульських принципів, які були узгоджені, а потім "відкинуті колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії".

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Хто такий Такер Карлсон Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network". Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News. Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.

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