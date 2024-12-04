Пропагандист Такер Карлсон приїхав до Москви і поскаржився на США та Зеленського

Серед іншого журналіст розкритикував адміністрацію президента США за відсутність каналів зв'язку з Росією.

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Такер Карлсон провів інтерв'ю із Сергієм Лавровим / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

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Навіщо Такер Карлсон приїжджав до Москви

Про що журналіст говорив із Лавровим

Одіозний американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до столиці країни-агресора РФ. У Москві він взяв інтерв'ю у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, під час якого обговорив поточну ситуацію між Росією та США, а також можливу майбутню взаємодію цих країн.

Такер записав відеоролик із Москви і розповів, що його інтерв'ю з Лавровим було "дуже захопливим" і його буде опубліковано найближчим часом.

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"Ми вчора повернулися до Москви, щоб взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії. Щоб запитати: чи йдемо ми до безпрецедентного конфлікту між Росією і Сполученими Штатами? Чи є спосіб відштовхнути Росію від Сходу, від сфери Китаю, назад на Захід?", - сказав Такер.

Він підкреслив, що США вже залучені в "неоголошену війну" з Росією, а армія США нібито вбиває росіян на території РФ. За словами Такера, ситуація наразі стала значно небезпечнішою, і світ перебуває "набагато ближче до ядерної війни, ніж будь-коли".

Карлсон також розкритикував адміністрацію президента США за відсутність каналів зв'язку з Росією та зазначив, що більшість американців не мають доступу до альтернативної інформації.

Також Такер Карлсон згадав і президента України. Він заявив, що його команда протягом року намагалася провести інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Журналіст стверджує, що переговори були зірвані американським урядом і посольством США в Києві.

"Ти можеш говорити з CNN, але ти не можеш говорити з нами", - так, за твердженням Карлсона, було сказано Зеленському.

І оскільки поговорити з президентом його команда не змогла, він повернувся до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Лаврова.

Скандальне інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним

8 лютого 2024 року вийшло інтерв'ю кремлівського диктатора Путіна, яке провів американський журналіст Такер Карлсон. У ньому Путін виклав своє бачення історії і заявив, що нібито РФ ще "не досягла цілей" у війні проти України.

Також у своєму інтерв'ю американському "журналісту" Володимир Путін виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків щодо Гданська спровокувала початок Другої світової війни. У Польщі обурилися цими заявами, але зазначили, що такі звинувачення висловлюються Росією не вперше.

Путін також заявив, що нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

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Хто такий Такер Карлсон Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network". Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News. Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.

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