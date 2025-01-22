Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

Ви дізнаєтеся:
- Де та коли Байден залишив лист Трампу
- Про що йшлося в прощальному листі
Президент США Дональд Трамп поділився з журналістами текстом прощального листа, якого залишив йому попередник – президент Джо Байден в Овальному кабінеті. Про це пише Fox News.
Лист підписано Джо Байденом, дата якого — 20 січня 2025 року. Адресовано "шановному президентові Трампу".
"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування", - йдеться в листі.
Написання листів своїм наступникам - президентська традиція в Америці, започаткована ще у 1989 році.
Заяви Дональда Трампа - останні новини
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Видання The Wall Street Journal зазначає, що роль Келлога як спеціального посланника скоріше є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп планує особисто контролювати.
Нещодавно Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.
Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
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