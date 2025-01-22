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Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

Маріна Фурман
22 січня 2025, 21:42
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Лист від Байдена потрапив до рук американських журналістів.
Трамп, Байден
Байден залишив листа Трампу / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де та коли Байден залишив лист Трампу
  • Про що йшлося в прощальному листі

Президент США Дональд Трамп поділився з журналістами текстом прощального листа, якого залишив йому попередник – президент Джо Байден в Овальному кабінеті. Про це пише Fox News.

Лист підписано Джо Байденом, дата якого — 20 січня 2025 року. Адресовано "шановному президентові Трампу".

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"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування", - йдеться в листі.

Написання листів своїм наступникам - президентська традиція в Америці, започаткована ще у 1989 році.

Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Видання The Wall Street Journal зазначає, що роль Келлога як спеціального посланника скоріше є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп планує особисто контролювати.

Нещодавно Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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