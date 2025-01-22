Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

Лист від Байдена потрапив до рук американських журналістів.

https://glavred.net/world/tramp-raskryl-detali-proshchalnogo-pisma-kotoroe-ostavil-emu-bayden-10633085.html Посилання скопійоване

Байден залишив листа Трампу / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де та коли Байден залишив лист Трампу

Про що йшлося в прощальному листі

Президент США Дональд Трамп поділився з журналістами текстом прощального листа, якого залишив йому попередник – президент Джо Байден в Овальному кабінеті. Про це пише Fox News.

Лист підписано Джо Байденом, дата якого — 20 січня 2025 року. Адресовано "шановному президентові Трампу".

відео дня

"Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування", - йдеться в листі.

Написання листів своїм наступникам - президентська традиція в Америці, започаткована ще у 1989 році.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Видання The Wall Street Journal зазначає, що роль Келлога як спеціального посланника скоріше є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп планує особисто контролювати.

Нещодавно Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Читайте також:

Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред