'В липні - перший етап': Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

Україні доведеться повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Європейського союзу, наголосила Ольга Стефанішина.

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Стефанішина оголосила про початок переговорів та перші кроки у липні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Офіційні перемовини про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже наступного тижня. Процес вступу буде довгим. Про це розповіла віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у рамках телемарафону в ефірі "1+1".

"Для того, щоб виконати, розпочати переговорний процес офіційно, були виставлені політичні умови, ці 7 критеріїв, про які ми всі знаємо і чули. І Європейська комісія підтвердила, що Україна всі політичні умови, політичні критерії виконала і відповідно може розпочинати переговорний процес", - наголосила Стефанішина.

За її словами, рішення є офіційним і Єврокомісія має мандат на початок перемовин.

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"Буквально вже з наступного тижня ми можемо розпочати офіційний переговорний процес по всіх напрямках, по всіх політиках, це понад 30 різних глав, які будуть частиною нашої угоди про вступ до ЄС", - зазначила віцепрем'єрка.

Стефанішина заявила, що це буде довгий процес. Україні доведеться повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу.

"Якщо дійсно старт переговорів відбудеться наступного тижня, то власне вже в липні цього року ми очікуємо перший етап, в якому ми зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти обсяг наших зобов’язань", - додала посадовиця.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Вступ України до Євросоюзу - новини за темою

Нагадаємо, раніше президент України підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. А вже 14 грудня 2023 року країни ЄС ухвалили політичне рішення про початок переговорів з Україною щодо євроінтеграції.

Також 14 червня Рада ЄС ухвалила спільні позиції, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі.

Як повідомляв Главред, анонсовано початок проведення міжурядових конференцій: о 15:30 - з Україною, о 18:00 - з Молдовою.

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