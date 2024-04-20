Україна не встоїть: Зеленський розкрив найгірший сценарій і попередив про нову війну

РФ може атакувати країни, які не чинитимуть великого протистояння, не виключає президент.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу нової війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Якщо Україна не встоїть, можлива війна РФ із НАТО, під загрозою опиняться країни Балтії, заявив президент Володимир Зеленський.

"Хоча скажу, що якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то в Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть у балтійські держави, хоче це хтось не хоче, кажуть, що цього не буде, всі ці суперечки зайві - вони точно прийдуть, бо їм потрібно кудись іти вперед", - наголосив він в інтерв'ю бразильським ЗМІ.

Глава держави вважає, що диктатор Володимир Путін може атакувати менші країни, які не зможуть надати великого протистояння.

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"Другий раз він такої помилки не повторить, тому що простіше з меншою країною. Менше захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде", - попередив він.

Президент також вважає, що в разі удару РФ по країнах Балтії військам НАТО буде складно вибивати росіян.

"І це буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу", - додав Зеленський.

Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни. Україна "програє війну", якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії, заявив президент.

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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