Штати можуть запровадити санкції проти Північного потоку-2 у грудні - експосол США

У Вашингтоні немає жодного прихильника європейської енергетичної політики в контексті проекту СП-2, заявив Річард Берт/ Фото Reuters

Колишній посол США в Німеччині, керуючий партнер лобістської фірми McLarty Associates Річард Берт заявив, що США можуть запровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2 вже в грудні.

За його словами, обмеження можуть торкнутися "будь-якої організації, залученої до планування, будівництва або експлуатації Nord Stream 2", передає Укрінформ.

Раніше Палата представників одноголосно проголосувала за поправки в оборонний бюджет США, включаючи законодавство про санкції. Експерт припустив, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання в жовтні.

При цьому Берт назвав малоймовірним вето з боку президента США.

З урахуванням липневої домовленості Байдена з Меркель, адміністрація найімовірніше буде прагнути вето. Але, на думку Берта, адміністрація Байдена слабшає, тому невідомо, чи зможе президент протистояти законодавцям.

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На його думку, Джо Байден втрачає вплив і не може переконати не лише республіканців, а й демократів у доцільності своєї інфраструктурної політики. За словами Берта, серед політиків у Вашингтоні немає жодного прихильника європейської енергетичної політики в контексті проекту Північного потоку-2.

Будівництво Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік-2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

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США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву і є лише декларацією. Тому українська держава і надалі буде протидіяти проекту і вести переговори із Заходом.