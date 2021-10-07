"Чекайте армію Росії": у Польщі різко висловилися про запуск Північного потоку-2

Північний потік - 2 / Reuters

У Польщі виникло нове побоювання щодо того, як Росія може використовувати газопровід Північний потік-2 проти Європейського Союзу.

Як заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумком зустрічі радників з національної безпеки країн-членів НАТО глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, Північний потік-2 може стати приводом для збільшення військової присутності Росії в Балтійському морі.

"В ході двосторонніх зустрічей (в НАТО. - ред.) ми говорили про безпеку в регіоні Балтійського моря в контексті завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії в регіоні Балтійського моря", - сказав Солох.

Відзначимо, на сьогоднішній день саме Польща гостро піднімає питання загрози з боку російського проекту Північний потік-2 всій Європі, в той час як Німеччина наполягає на якнайшвидшому запуску цієї газотранспортної системи.

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Будівництво та запуск Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.