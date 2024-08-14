'Серйозна дилема для Путіна': Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ на Курщині

За словами президента США, він і його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями.

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Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден заявив, що наступ українських військових на території Курської області створює серйозну дилему для російського диктатора Володимира Путіна.

Глава Білого дому вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту в Новий Орлеан, передає The New York Post.

"Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів (щоб бути в курсі подій. - ред.), і це створює справжню дилему для Путіна", - сказав президент.

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Байден також додав, що він і його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, поки триває військова операція.

Дивіться відео - Байден вперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області:

Як повідомляв Главред, раніше під час офіційного візиту до Києва двопартійна делегація зі США підтримала дії Сил оборони України в Курській області РФ і назвала цю операцію "історичною" та такою, що дає надію.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

12 серпня президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що в наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Про це він сказав після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент подякував українським військовим за стійкість і рішучі дії в наступі на Курськ.

Українські захисники взяли під контроль 74 населених пункти в Курській області РФ. На цих територіях проводяться перевірки та стабілізаційні заходи, а також розробляються гуманітарні рішення. Про це заявив Головком ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському.

Країна-агресор РФ виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на територію російської Курської області. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чиновників США. США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії. Також співрозмовники WSJ не уточнили, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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