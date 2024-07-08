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Україна може зірвати наступ армії РФ по фронту: в США назвали головну умову

Юрій Берендій
8 липня 2024, 09:12
169
В Інституті вивчення війни зазначають, що удари західною зброєю по російських тиловим військовим об'єктам можуть зірвати наступальні операції РФ.
Україна може зірвати наступ армії РФ по фронту: в США назвали головну умову
Українські війська можуть зірвати всі спроби російського наступу / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, СтратКом ЗСУ

Сили оборони України можуть зірвати спроби російського наступу по фронту за умови, якщо країни Заходу скасують всі обмеження щодо застосування далекобійної зброї для ударів по військових цілях в тилу російської території. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як приклад, в ISW наводять удар наприкінці червня 2024 року, коли Повітряні сили ЗСУ успішно атакували командний пункт російського полку в Бєлгородській області, ймовірно, за допомогою західного озброєння.

Генеральний штаб України повідомив 23 червня, що українські ВПС завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотіївці, Білгородська область. Геолокаційні кадри показують, що командний пункт знаходився менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону.

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"Супутникові знімки, отримані 1 квітня і 28 червня, показують значні пошкодження будівлі, в якій, як повідомляється, розташовувався командний пункт в Нехотеївці. Українські сили, ймовірно, використовували високоточну бомбу французького виробництва Armement Air-Sol Modulaire Hammer", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що розташування командного пункту поблизу лінії фронту на півночі Харківської області вказує на його залучення до російських наступальних операцій на північ від Харкова.

Удар по Нехотіївці показує здатність України успішно атакувати російські військові об'єкти на території Росії, використовуючи західну зброю, щоб послабити здатність російських збройних сил проводити наступальні операції в Україні.

"ISW продовжує вважати, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, надану Заходом, в тому числі ракети ATACMS, для нанесення ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу Росії, щоб суттєво зірвати масштабні російські операції", - резюмують в Інституті вивчення війни.

Україна може зірвати наступ армії РФ по фронту: в США назвали головну умову
По яких територіях РФ можна бити західним озброєнням / Інфографіка Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - удари по російських військових об'єктах

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, СБУ стоїть за масштабною атакою на нафтобази окупантів у Краснодарському краї в ніч проти 6 липня, повідомляють джерела українських ЗМІ у спецслужбах. Атаку здійснили на нафтобазу "Лукойл-Югнєфтєпродукт" біля станиці Павлівська, де весь день не могли загасити пожежу.

7 липня у тимчасово окупованому Росією місті Мелітополь (Запорізька область) пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому, повідомляє Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку змогли знешкодити близько 82 тисяч російських окупантів, заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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війна в Україні Інститут вивчення війни
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