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В окупованому Мелітополі після вибухів горить аеродром: що сталося

Дмитро Відоменко
7 липня 2024, 17:20
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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Після прильотів горить аеродром. Про це прямо повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.
Мелітополь, вибухи
В окупованому Мелітополі після вибухів горить летовище, пишуть місцеві жителі / колаж Главред, фото "Ріа-Мелітополь", соцмережі

У тимчасово окупованому РФ місті Мелітополь (Запорізька область) пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому. Про це повідомляють у Telegram-каналі"РИА-Мелитополь".

"Щонайменше, три точних прильоти. Зараз горить у трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом мчать карети швидкої допомоги", - ідеться в тексті.

Місцеві жителі активно публікують фото клубів диму, що здіймаються в небо, і повідомляють про кілька карет швидкої допомоги, які поїхали до місця події. Але місцева окупаційна влада вже повідомила - мовляв, під Мелітополем "було збито п'ять ворожих ракет РСЗВ "Хаймарс".

відео дня
Мелітополь, вибухи

При цьому українські Telegram-канали повідомляють про те, що щонайменше три ракети досягли своєї мети. І пишуть про пожежу в трьох місцях, одне джерело загоряння біля Каховського шосе, саме ці фото з'явилися в соцмережах. Офіційних повідомлень про те, що саме атакували ЗСУ і чи були досягнуті цілі атаки - поки що немає.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста і загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні та коригувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Загалом було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Мі-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців і доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року розпочалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з кількох гелікоптерів висадила десант ГУР і "Альфи" СБУ на острів, де зав'язався бій із противником. Під час бою було ухвалено рішення відступити з острова, усі 8 гелікоптерів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Операція повстанців на території РФ

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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